Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.6%, в диапазоне 2920-2930 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может прейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация августовской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15.30 МСК).

В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-0.12%) и РТС (-0.57%) завершили основные торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи понизился на 0.47%.

Негативный характер вчерашних торгов был задан еще с момента их открытия под влиянием утреннего ухудшения состояния внешнего фона. Во второй половине дня мы наблюдали умеренное улучшение настроений на нефтяном рынке. Однако индексы МосБиржи и РТС оказались не в силах сдвинуться на позитивную территорию. Они остались в минусе благодаря сильному коррекционному спаду тяжеловесных акций «Яндекса». Отрицательный вклад этих бумаг в динамику указанных индексов вчера составил около 0.4%.

Среди значимых внешних сигналов стоит отметить вчерашнюю публикацию неоднозначной макроэкономической статистики в США. Недельное количество первичных заявок на пособия по безработице оказалось заметно выше ожиданий. Оно составило 870 тыс. В нормальных экономических условиях указанный показатель удерживается в диапазоне 200-250 тыс. В то же время продажи новостроек в США в августе против ожиданий выросли на 4.8% в сравнении с предыдущим месяцем.

На фоне указанных данных рынок акций в США все же сумел умеренно повыситься. Что же касается ключевых фондовых индексов в Европе, то они закрылись с неравномерным спадом. В целом на внешних фондовых рынках сохраняются опасения по поводу второй волны коронавируса и слабых темпов восстановления мировой экономики после карантинных мер.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние бэквордации величиной около 22 п., или порядка 1.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на умеренный спад индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5%.

Самым заметным движением на рынке стало коррекционное падение бумаг Yandex clA (YNDX RM, —4.66%) и TCS-гдр (TCSG RM, —2.75%). После истощения недавних ажиотажных покупок в них состоялся коррекционный откат. Но в последующие дни в этих бумагах не исключено возобновление спроса.

Окончательные параметры сделки по поводу поглощения «Яндексом» холдинговой компании TCS Group пока неизвестны. Кроме того, она потребует одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России. Многое также будет зависеть от того, какая доля из суммы порядка $5.5 млрд будет оплачена акциями «Яндекса». Новости на эту тему станут двигателем для указанных бумаг в течение ближайших недель и месяцев.

Вслед за развитием сюжета по поводу предстоящей покупки IT-компанией «Яндекс» онлайн-банка «Тинькофф Банк» вышла новость о поспешном размещении конкурирующей Mail.Ru Group депозитарных расписок и конвертируемых бондов на общую сумму порядка $600 млн. Дополнительное финансирование было привлечено для вливания в собственный бизнес Mail.Ru и в совместные проекты со «Сбербанком». Бумаги MAIL-гдр (MAIL RM, —4.67%) подверглись распродажам, поскольку их размещение состоялось с существенным дисконтом к рынку.

Для полноты картины надо отметить и вчерашнюю онлайн-конференцию «Сбербанка России». Она в значительной степени осталась «в тени» указанных выше событий. Помимо официального сообщения о переходе под новый зонтичный бренд «Сбер» компания представила собственные электронные мультимедийные устройства SberPortal и SberBox. Дополнением к ним станет базовая подписка на сервисы экосистемы «Сбербанка» под названием «СберПрайм». Зампред правления Сбербанка Лев Хасис заявил по этому поводу, что в долгосрочной перспективе группа «Сбербанк» хотела бы формировать 20-30% своих доходов от небанковских сервисов. Несмотря на указанные новости бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —0.14%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.81%) не сумели избежать падения вместе с рынком.

Лидерами повышения среди голубых фишек выступили бумаги Лукойл (LKOH RM, +2.40%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.63%), Polymetal (POLY RM, +4.96%), Роснефть (ROSN RM, +1.60%), Магнит (MGNТ RM, +1.35%), НЛМК (NLMK RM, +1.47%). Как мы видим, покупки состоялись в основном в акциях сырьевых компаний. Их вчерашний рост в значительной степени носил технический коррекционный характер.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости в пределах 0.4-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.4%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.