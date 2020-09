Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным, или даже слабо позитивным. Валюты сырьевой группы укреплялись в пределах 0,2% против доллара США. Промышленные металлы и нефть демонстрировали позитивную динамику. Азиатские индексы торговались разнонаправленно, но снижение китайских индикаторов можно отнести на счёт локальных факторов. Главной идеей предыдущего дня, которая будет владеть рынком — призывы ФРС к законодателям США принять новые фискальные стимулы, за счёт которых регулятор сможет заливать экономику деньгами.

В России можно ждать небольшого повышения индексов в начале дня на фоне стабилизации нефти и позитивной динамики промышленных металлов. Также позитивным можно считать очередной законопроект американских сенаторов по поводу рестрикций для РФ. В новом документе предлагается ввести эти самые рестрикции против лиц, которые замечены в нарушении международного права и прав человека. Сенаторы также предлагают Госдепу США активизировать работу по запрету «Северного потока 2». То есть уже можно сформировать некое понимание о содержании внешнеполитических рисков на ближайшие месяцы. Поэтому российский рынок, по большому счёту, должен испытать определённое облегчение.

Конкуренция в российском IT-секторе возрастает

По итогам торгов 24 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,12%, до 2912,76 п., а РТС на 0,57%, до 1188,98 п. В первой половине дня индекс МосБиржи опускался до уровня 2880 пунктов, но силы «медведей» на этом рубеже иссякли. Предыдущий значимый минимум не был перебит, и рынок нашёл в себе силы отыграть потери. Лучшим сектором стала химия и нефтехимия с ростом на 0,76%, а худшим оказался транспортный с потерей 1,58%. IT-компании вновь в центре внимания, но уже с негативным звучанием.

Бумаги Mail.ru Group просели на 5,6% на новостях о том, что совет директоров принял решение о выпуске GDR на $200 млн при ускоренном формировании книги размещения. Также планируется выпустить конвертируемые облигации с погашением в 2025 году на $400 млн. В итоге цена размещения оказалась на 8,5% ниже цены закрытия GDR 23 сентября. Конвертируемые бонды также были размещены с ценой конвертации ниже размещённых GDR на 42,5%. Среди аутсайдеров оказался и «Яндекс», потеряв 2,8% капитализации. Накануне компания была в центре внимания благодаря покупке TCS Group за $5,48 млрд. Однако бурный рост котировок был использован многими инвесторами в качестве возможности для фиксации прибыли.

Сбербанк вытеснил на второй план интерес к «Яндексу», устроив презентацию новых высокотехнологичных устройств на базе формируемой экосистемы. В частности, уже в продаже доступна телеприставка SberBox, а к концу года появится интеллектуальный дисплей с высококачественным звуком SberPortal. Устройства призваны стать центром мультимедийных развлечений, а также проводником различных услуг. По сути, в России довольно неожиданно сформировался конкурентный рынок информационно-финансовых услуг. Объём торгов акциями Сбербанка и «Яндекс» превысил 31,2 млрд рублей, а общий объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 87,868 млрд рублей.

Сектор нефти и газа смог немного оправиться от давления последних дней на фоне пересмотра налоговых льгот. Рост составил 0,67%. Бумаги «ЛУКОЙЛ» выросли на 2,5%, «Татнефти» на 2,1%, а «Роснефти» на 1,9%.Сектор с начала года потерял почти 25%. Конечно, всё это объясняется крайне слабой нефтью, но текущие цены акций могут стать возможностью для инвесторов, которые верят в восстановление нефтяного спроса.

Доллар перекуплен, рубль перепродан, но чётких сигналов на разворот пока нет

Пара USD-RUB стремилась вверх, пробив в моменте линию сопротивления 77,20 рублей. Впрочем, на дневном графике этого не удалось, что позволяет рассчитывать на возможное завершение текущей тенденции ослабления рубля. Впрочем, пока нет чётких сигналов на разворот, а текущий новостной поток больше способствует бегству от риска. Внешний фон оставался сложным благодаря крепнущему доллару. Однако к вечеру американец начал терять свои позиции. Канадский доллар смог даже выйти в плюс на 0,4% против американского коллеги, а доллар Новой Зеландии укреплялся на 0,15%. Одним из лидеров наступления на доллар стала турецкая лира благодаря тому, что Центральный Банк Турции неожиданно повысил ставку на 200 базисных пункта до 10,25%. После нескольких дней бегства от риска на рынки всё же возвращаются осторожные покупки. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,07% до 77,14, а евро на 0,17% до 90,05.

Представители ФРС открытым текстом настаивают на новых фискальных стимулах

Пока в американском Конгрессе не торопятся с принятием пакета экономической помощи, ФРС заполняет эфир мнениями своих представителей. Президенты ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и ФРБ Чикаго Чарльз Эванс придерживаются пессимистичного взгляда и весьма настойчиво говорят о необходимости фискальных мер. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, напротив, полагает, что экономика довольно быстро восстановится от коронавирусного спада.

Председатель ФРС уже прямым текстом указывает законодателям на необходимость нового пакета экономической поддержки. По его словам, когда последние стимулирующие выплаты и компенсации за потерю работы будут израсходованы, экономику ждёт резкое снижение потребления. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что цель инфляции в 2% может быть достигнута уже в 2021 году. Впрочем, какой бы взгляд на инфляцию не был у представителей ФРС, все они призывают Конгресс принять дополнительные меры фискальной поддержки.

Американский рынок смог завершить день ростом индексов. Самый сильный рост показали секторы коммунальных услуг (+1,17%) и материалы (+0,7%). Единственным сектором, который оказался в минусе, было здравоохранение (-0,52%). Позитивом для рынка стали новости о том, что демократы начали работу над новым пакетом предложений в объёме $2,4 трлн, что на $1 трлн меньше их прежних желаний. Статистика дня была вполне позитивной. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 4 тыс. до 870 тыс. за прошлую неделю. Продажи новых домов выросли за август на 4,8% до 1,011 млн в годовом пересчёте. Столь активных продаж не было с 2006 года. Лидерами в составе индекса S&P 500 стали бумаги Darden Restaurants Inc. (+8,12%), Illumina Inc. (+4,88%) и Goldman Sachs Group Inc. (+4,83%). Самыми слабыми были Carmax Inc. (-10,99%), Accenture PLC (-7,04%) и Twitter Inc. (-4,83%).

Австралия облегчает доступ к кредитам

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Австралийский S&P/ASX 200 повышался более чем на 1% благодаря бурному росту акций банков. Власти объявили о нормативных изменениях, которые должны будут упростить доступ к кредитам для граждан и бизнеса. Рынки в Гонконге и континентальном Китае были менее оптимистичными. Акции строительной Evergrande Group активно снижались на новостях о том, что компания обратилась к правительству за поддержкой для реструктуризации на фоне проблем с финансовыми средствами.

Восстановление спроса на нефть откладывается

Нефть торговалась в плюсе, но по итогам недели понесёт потери. Текущие страхи на рынке не проходят. Среднее потребление бензина в США за последний месяц на 9% ниже, чем в прошлом году. В Индии объёмы переработки нефти в августе были на 26% ниже, чем в прошлом году. В европейских странах возвращаются ограничительные меры, а власти призывают работодателей переводить сотрудников на дистанционный режим. Естественно, что всё это сокращает объёмы потребляемого топлива. Соответственно, если летом в нефти были надежды на достаточно активное восстановление спроса, то сегодня эти надежды откладываются до периода, когда на проблему COVID-19 будет оказывать влияние массовая вакцинация.