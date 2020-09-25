Доллар в начале торгов может отступить в район 77 рублей
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку ему окажут ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся в район 42 долларов, а также умеренное укрепление валют развивающихся стран. На таком фоне в начале сессии покупки в российской валюте будут преобладать, что уведет пару доллар/рубль в район 77 рублей. В дальнейшем рубль попытается продолжить укрепление на стабилизации ситуации на рынке энергоносителей и сохранении умеренного спроса на валюты развивающихся стран, что приведет к закреплению доллара ниже данной отметки. При этом в ходе сессии американская валюта сохранит позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей.
Напомним, что в четверг рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,1%, закончив сессию в районе 77,1 рубля, евро подтянулся на 0,2%, закрывшись выше 90 рублей.
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