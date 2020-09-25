Рынок акций РФ и рубль в начале торгов подрастут на умеренно позитивном внешнем фоне, полагают аналитики.

Рост стоимости нефти марки Brent и укрепление "сырьевых" валют окажут поддержку рублю, считают они.

Прогнозы

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2920-2930 пунктов.

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным или даже слабо позитивным, также отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Валюты сырьевой группы укреплялись в пределах 0,2% против доллара США. Промышленные металлы и нефть демонстрировали позитивную динамику. Азиатские индексы торговались разнонаправленно, но снижение китайских индикаторов можно отнести на счет локальных факторов. Главной идеей предыдущего дня, которая будет владеть рынком, — призывы ФРС к законодателям США принять новые фискальные стимулы, за счет которых регулятор сможет заливать экономику деньгами ", — говорит он.

В России можно ждать небольшого повышения индексов в начале дня на фоне стабилизации нефти и позитивной динамики промышленных металлов, добавляет аналитик.

Поддержку рублю окажут ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся в район 42 долларов, а также умеренное укрепление валют развивающихся стран, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На таком фоне в начале сессии покупки в российской валюте будут преобладать, что уведет пару доллар-рубль в район 77 рублей, полагает он.

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи уровня 77 рублей по паре доллар-рубль, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 76,6-77,4 рубля за доллар.

Внешний фон

Биржи США незначительно выросли на положительной внутренней статистике по продажам домов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,34-0,42%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,54%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,28%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,22%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,44%, южнокорейский KOSPI растет на 0,44%.

Стоимость нефти растет на 0,36% — до 42,09 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,01% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1671 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи и индексу РТС в рамках коррекции после двух дней значительного роста.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,12%, до 2912,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1188,98.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 6 копеек — до 77,14 рубля, евро — на 15 копеек, до 90,05 рубля, следует из данных Московской биржи.