Основные индексы США в среду закрылись в символическом плюсе. Из статистики позитивные настроения принесли данные по продажам домов в августе. Впервые с 2006 года объемы продаж превысили 1 млн (ожидалось 875 тыс.). Рост по сравнению с прошлым годом на 43%. Первичные обращения за пособиями по безработице продолжили снижение до 878 тыс. (скользящее среднее значение за последние 4 недели) с уровня в 913 тыс. на прошлой неделе. Глава ФРС США отметил в своем выступлении, что уровень невыплат по ипотеке может вырасти, если не будут согласованы новые меры поддержки экономики после разразившейся эпидемии. Пауэлл опасается, что домовладельцы в скором времени истратят оставшиеся средства, доставшиеся ещё с предыдущего пакета экономической помощи.

Другой представитель ФРС Джеймс Буллард был более оптимистичен в своих высказываниях, фокусируясь на восстановлении экономики. По его мнению, компании уже приспособились к новым условиям, научились производить товары и предоставлять услуги безопасным способом. Он ожидает возвращения ВВП на средний уровень 2019 года к концу 2020 года. «Чтобы это произошло, реальный ВВП должен вырасти на 35% в 3К20 (в годовом выражении) и на 10,3% в 4К20. Большие цифры, но не за гранью возможного», — уточнил Буллард.

CrowdStrike (Hold) анонсировал покупку компании Preempt Security за $96 млн, сделку планируют закрыть в 3 квартале. Preempt Security является одним из ведущих поставщиков технологий Zero Trust и условного доступа для контроля и предотвращения угроз в реальном времени. По нашим оценкам, в денежном выражении сделка несущественна для CrowdStrike: сумма сделки составляет ~6% от совокупных активов (0,3% от рыночной капитализации). Однако покупка Preempt Security позволит компании расширить целевой рынок, выходящий за рамки безопасности конечных точек, за счет предоставления решений безопасной идентификации. Дополнительные решения позволят CrowdStrike расширить текущие предложения по подпискам и в среднесрочной перспективе повысить стоимость комплексных услуг.

Продажи автомобилей Renault (BB+/Ba2/BB+) в августе снизились на 22% г/г по сравнению с ростом на 6% в июле. Мы оцениваем это умеренно негативно, так как это несколько хуже европейского рынка, который снизился на 19% г/г в августе, после падения на 6% в июле. Как и на рынок в целом, вероятно, на динамику продаж повлияли новые локальные вспышки коронавируса и/или уменьшение эффекта отложенного спроса. Однако даже такой низкий уровень должен помочь компании увеличить свободный денежный поток примерно до нуля.

Губернатор Калифорнии неожиданно объявил о решении запретить автомобили с двигателем внутреннего сгорания в штате уже в 2035 году. Согласно директиве, все новые машины будут с нулевыми выбросами. Акции General Motors (BUY) отреагировали небольшим ростом на новость. По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость для такого автопроизводителя, как General Motors. Новая директива не запрещает купить машину с бензиновым двигателем в соседнем штате и зарегистрировать её в Калифорнии. Поэтому негативный эффект на основную деятельность классических производителей выглядит ограниченным. General Motors также развивает свой сегмент полностью электрических машин на платформе Ultium. В мае компания презентовала свою платформу и после этого уже успела заключить два партнерства с японской Honda и популярной новой американской компанией Nikola. Компания не новичок в производстве полностью электрических машин с уже заслужившей популярность Chevrolet Bolt, которая будет и дальше развиваться. Новая версия Bolt появится в конце 2020 года, а к 2022 году менеджмент планирует выпустить Bolt EUV с версией беспилотных технологий, которые позволят водителю не следить за дорогой на хайвэях. Партнерства с другими компаниями в отрасли позволяют разделить сопутствующие затраты на платформу, которую можно будет использовать для электрификации всего модельного ряда компании через 2-3 года. На наш взгляд, на рынке пока все ещё не замечают перспективы электрического сегмента General Motors. При этом текущая рыночная стоимость акций в $29 все ещё заметно ниже нашей целевой цены $36.



