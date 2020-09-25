Вследствие отмены льгот с 2021 г. ожидается рост налоговой нагрузки более чем на 1 млрд долл. в год Рост налоговой нагрузки может составить около 80 млрд руб. Как сообщил глава Татнефти (TATN RX – ДЕРЖАТЬ, TATNP RX – ПОКУПАТЬ) Наиль Маганов, рост налоговой нагрузки компании в результате предлагаемой Минфином отмены льгот по НДПИ и экспортной пошлине составит около 80 млрд руб. в год (более 1 млрд долл. по текущему курсу). По его словам, правительство проводит консультации с нефтяными компаниями о последствиях отмены налоговых льгот. Госдума приняла во вторник в первом чтении пакет законопроектов, отменяющих льготы для сверхвязкой нефти и истощенных месторождений по НДПИ и экспортной пошлине.

Снижение EBITDA может превысить 25% по сравнению со сценарием до роста налогов. Дополнительная налоговая нагрузка в размере 80 млрд руб. в год равняется 24% от скорректированной EBITDA за 2019 г. (в рублях) и 33% от скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев, то есть с середины 2019 г. по середину 2020 г. Вероятно, Татнефть исходит в данной оценке из более высоких цен на нефть, чем в 2020 г., поэтому отрицательное влияние дополнительных налогов на EBITDA в 2021 г. может составить 25–30%. Для сравнения, в 2019 г. сумма НДПИ и экспортных пошлин Татнефти оказалась равной 357 млрд руб., а за последние 12 мес. – 283 млрд руб. Дополнительные выплаты соответствовали бы 22% и 28% от этих сумм.

Корректировка законопроекта и переход на НДД могли бы смягчить негативный эффект. Мы полагаем, что негативное влияние налоговых корректировок могло бы быть отчасти компенсировано переходом некоторых проектов Татнефти на режим НДД. Кроме того, мы не исключаем корректировки отдельных параметров законопроекта во втором чтении, хотя вряд ли оно будет значительным. Рост переработки на НПЗ «ТАНЕКО» и ввод новых установок с повышением рентабельности переработки также может смягчить негативный эффект. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ обыкновенные и ПОКУПАТЬ привилегированные акции Татнефти.