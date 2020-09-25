Татнефть оценивает потери от изменения режима налогообложения в 80 млрд руб. в год. По нашим расчетам, Татнефть может в 2021 г. потерять 0,5 млрд долл. (38 млрд руб.) в случае отмены льгот по НДПИ и экспортной пошлине (при цене нефти 48 долл./барр.), а также полной отмены налоговой льготы по Ашальчинскому месторождению.

Наша оценка ниже заявленной руководством суммы, но все равно соответствует 20% EBITDA за 2021 г., исходя из чего Татнефть может оказаться в числе наиболее пострадавших участников отрасли.

Принимая во внимание собственную оценку компании, фактическое негативное воздействие на Татнефть может превысить наши расчеты и, как следствие, оказать дополнительное давление на ее обыкновенные и привилегированные акции, которые уже потеряли в цене 19% с начала сентября, отстав в динамике на 10 пп от сектора в целом.