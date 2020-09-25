По данным ежемесячного мониторинга ожиданий населений и предприятий, проводимого Банком России, инфляционные риски по итогам сентября «несколько» выросли. Количественные оценки текущей инфляции населением прибавили 0.2 пп (до 9.4%), а ожидаемой инфляции на 12 месяцев вперед – 0.1 пп (до 8.9%). При этом локомотивом роста, вероятно, стали респонденты без сбережений: по их мнению, текущая и ожидаемая инфляция ускорилась на 0.2-0.4пп.

В проблеме роста инфляционных ожиданий настораживающей выглядит позиция производителей: ослабление курса рубля в прошлом месяце повысило давление на розничные цены из-за роста закупочных цен (в первую очередь, импортного производства). И хотя некоторые отрасли увидели сезонный всплеск спроса (вероятно, непропорциональный сезонной модели из-за карантина во 2к’20), рост ожиданий в отрасли розничной торговли (5.4% против 4.2% в сентябре) заслуживает особого внимания со стороны Банка России.

Ситуация в России заметно отличается от ситуации в Венгрии (ставка по недельным депозитам вчера повышена на 15 бп до 0.75%) или Турции (ставка повышена на 200 бп до 10.25%). Однако в складывающихся обстоятельствах, мы полагаем, сценарии по снижению ключевой ставки на ближайших заседаниях окончательно потеряли свою актуальность.