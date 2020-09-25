Вторая волна пандемии ухудшила настроения инвесторов
Российские евробонды: в красной зоне даже корпоративный сектор
Вторая волна пандемии продолжила вчера ухудшать настроения глобальных инвесторов. Активно распродавали долларовый долг ЮАР (+19 б. п. по доходности), российская кривая нарастила 5 б. п., 5-летняя CDS увеличилась до 130 б. п. Интересно, что базовый актив реагирует на рост глобальной волатильности нейтрально: так, доходность UST-10 продолжает сохраняться на отметке чуть ниже 0,7%. По-видимому, инвесторы закладывают в цены растущий инфляционный риск в долларе.
Сектор ОФЗ: цены на 10 б. п. вниз
Стагнация рынка привела к тому, что вчера на закрытии доходность индекса российских гособлигаций RGBI достигла 6,0%, что выше уровней, наблюдавшихся в феврале, в самый канун пандемии. И это при том, что с того времени ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 175 б. п. Что ж – локальные инвесторы, готовясь к росту волатильности процентных ставок, активно скупают ОФЗ-флоатеры на первичных аукционах Минфина, а нерезиденты не спешат увеличивать свои позиции в российском долге в преддверии выборов в США.
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