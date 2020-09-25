В июле–августе рынок недооценивал налоговые платежи, скорее всего, основное расхождение касалось НДС. Эта недооценка могла быть связана с тем, что отложенный во время карантина спрос привел к резкому восстановительному росту потребления после снятия ограничений.

Сегодня предстоит последний платеж по НДС за второй квартал, обычно он бывает выше, чем первые два. Это как раз и может привести к заметному сокращению ликвидности в банковской системе.

В понедельник наступает срок уплаты налога на прибыль, этот налог пока далек от докризисных уровней, тем не менее ситуация, когда крупные налоговые платежи приходятся на два рабочих дня подряд, периодически приводит к дефициту ликвидности и резкому усилению спроса на нее.

В преддверии налоговых платежей банки создали значительный запас ликвидности на корсчетах в ЦБ. Корсчета банков в ЦБ остаются выше 3 трлн руб. уже в течение четырех дней.

Сегодняшние платежи в бюджет могут быть проведены практически полностью без привлечения фондирования. В качестве дополнительного источника ликвидности кредитные организации могут получить средства через однодневное репо с Казначейством, лимит сегодня установлен на уровне 250 млрд руб. Казначейство сейчас проявляет гибкость, весь избыток средств на счетах, полученный за счет налоговых платежей или размещения ОФЗ, очень быстро возвращается в банковскую систему, в первую очередь через операции репо.

При этом следует отметить, что, хотя сегодня должны пройти расчеты по двум депозитным аукционам Казначейства и по аукциону репо на срок 91 день, никакого дополнительного притока ликвидности они не дадут, все эти средства пойдут на погашение задолженности банков перед ведомством.