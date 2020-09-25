Фактор налоговых платежей остался для рубля почти незамеченным
В пятницу на денежном рынке проходят основные налоговые платежи. К утру операционного дня банки располагали внушительным запасом ликвидности на корсчетах в ЦБ (более 3 трлн руб.), тем не менее из-за неравномерного распределения средств в системе можно ожидать усиления давления на ставки МБК. При этом в пятницу Федеральное казначейство проводит два аукциона РЕПО с размещением средств на 1 день и 35 дней по плавающей ставке. Традиционно можно ожидать повышенного спроса на ликвидность по плавающей ставке, хотя с учетом крупных платежей в бюджет возможен высокий спрос на обоих аукционах.
На российском валютном рынке в утренние часы и первой половине дня налоговые платежи оказывали поддержку рублю, укреплявшемуся и к доллару, и к евро. Кроме того, доллар корректировался на большинстве площадок EM после активного роста накануне. Однако во второй половине дня аппетит инвесторов на глобальных площадках вновь ухудшился, большинство валют EM развернулось в минус. Рубль в паре с долларом также ушел в отрицательную зону и растерял все преимущество с евро. Отметим, что на глобальных рынках по-прежнему преобладают страхи инвесторов в отношении введения повторных ограничительных мер из-за ускорения распространения пандемии. Бегство от риска на внешних площадках, по сути, так и не позволило рублю ощутить заметную поддержку от налогового фактора на внутреннем рынке.
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