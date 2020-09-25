Любопытные данные в четверг вечером опубликовала ФРС США. Речь идет о традиционной статистике по балансу американского ЦБ.

Темпы роста баланса снова ускорились, за прошедшую неделю он вырос на 40 млрд долларов и составил 7 трлн 141 млрд. Активно ФРС стала покупать ипотечные облигации, за неделю их количество на балансе выросло на 44.7 млрд долл.

Обращает на себя внимание тот факт, что баланс ФРС мог бы быть еще больше, если бы не уменьшение на 22 млрд своп операций с центральными банками. Вот это самое интересное.

Последним ЦБ, который возвращает остатки долларов в ФРС, остается Банк Японии. Именно они сократили количество долларов по своп соглашениям на 22 млрд. Осталось вернуть еще 24 млрд и на этом уровень долларов на балансах иностранных ЦБ упадет почти до 0.

Что это значит? Это значит, что очень сложно будет американскому доллару снижаться дальше к основным валютам. Сейчас опрокинуть доллар могут только внезапные решения ФРС, например, о контроле за кривой доходности или прямая покупка акций.