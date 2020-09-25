Курс рубля перешел к снижению к доллару и евро на фоне снижения стоимости нефти марки Brent, ухудшения ситуации на международных рынках акций и роста американской валюты на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.03 мск пятницы рос на 69 копейки — до 77,73 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 90,45 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению после утреннего роста и теряет 0,91% — до 41,56 доллара за баррель.

Рубль не удерживает позиции

Курс рубля в начале торгов рос к доллару и евро вместе с "сырьевыми" валютами и в моменте укреплялся на 49 копеек и на 50 копеек соответственно. Также поддержку оказывало прохождение основных налоговых платежей.

Впрочем, усиление позиций доллара на международном валютном рынке развернуло отечественную валюту в сторону ослабления. К текущему моменту евро к доллару снижается на 0,2% — до 1,1646 доллара.

"Однако во второй половине дня аппетит инвесторов на глобальных площадках вновь ухудшился, большинство валют развивающихся рынков развернулось в минус. Рубль в паре с долларом также ушел в отрицательную зону и растерял все преимущество с евро. Отметим, что на глобальных рынках по-прежнему преобладают страхи инвесторов в отношении введения повторных ограничительных мер из-за ускорения распространения пандемии. Бегство от риска на внешних площадках, по сути, так и не позволило рублю ощутить заметную поддержку от налогового фактора на внутреннем рынке", — напоминает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"Новых драйверов в динамике доллара к рублю пока нет, пара ходит за индексом доллара. Риски дальнейшего роста доллара сохраняются из-за ухудшения общемировой ситуации с ковидом, что транслируется и на рубль", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Валютные рынки ожидают новых сигналов от регуляторов и обновления статистики по Covid, отмечают аналитики Росбанка.

Прогнозы

Сегодня вероятным кажется сценарий консолидации торгов в районе 76,5-77,5 рубля за доллар, но нельзя исключать и попыток обновить локальный максимум, полагает Кочетков из МТС Банка.

Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что рубль в парах с долларом и евро будет в пятницу торговаться в диапазонах 74,95-77,9 и 89,5-90,3 соответственно.

Однако в пятницу российская валюта возобновила снижение и без устойчивой восходящей динамики мировых рынков может уже сегодня или в понедельник пробить поддержки на уровне 77,65 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро.

"По-прежнему основную роль в тенденции рисковых активов будет играть статистика пандемии, а также возможные новости о процессе финального тестирования вакцин против коронавируса, что может смягчить негатив от второй волны распространения заболевания", — добавляет он.