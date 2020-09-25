В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Селигдара (+1,88%) и привилегированные акции Башнефти (+1,42%). В лидерах снижения были котировки Системы (-2,71%) и привилегированные акции Мечела (-2,62%). Бумаги Газпрома подешевели на 1,68%.

Акции Селигдара подрастали, несмотря на близость золота к минимумам с июля и уровню 1850 долл./унц.

С технической точки зрения акции Газпрома выглядят слабо и в пятницу достигли самого низкого значения с марта этого года (169,80 руб.). В ближайшее время сохраняются риски развития падения к мартовскому минимуму 158,17 руб., чего можно ожидать при пробое 170 руб. Краткосрочное улучшение настроений возможно при способности закрепиться выше 181 руб., но даже в этом случае потенциал повышения бумаг, скорее всего, будет ограничен 190,50 руб.



