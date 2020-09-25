Российский рынок акций завершает неделю в условиях преобладающих продаж на фоне ухудшения внешних рыночных настроений. Волны risk off на рынках, которые мы наблюдаем в последнее время, связаны с ростом неопределенности сразу в нескольких плоскостях – эпидемической (вторая волна COVID-19), геополитической (прежде всего по линии США-КНР) и экономической. Cтатистические маркеры указывают на замедление темпов восстановления в ключевых макрорегионах. Также над рынками довлеет отсутствие компромисса в конгрессе США по вопросу нового пакета стимулирующих мер. Да и приближение президентских выборов в Штатах постепенно добавляет к общим настроениям нервозности.

Если отечественный рынок акций торгуется в относительной близости от своих максимумов, то российской валюте приходится сложнее. Текущий баланс факторов выступает не в пользу рубля. Поддержка со стороны налогового периода завершается. При этом, как и большинство валют развивающихся стран, рубль сдает позиции под натиском усиления доллара США. Индекс американской валюты DXY впервые с конца июля поднялся выше отметки 94 пункта. Доллар перешел в «наступление» после заседания ФРС, не оправдавшего в полной мере ожиданий инвесторов. Усиливает притоки в американскую валюту и все более реальная угроза новых карантинных ограничений в Европе из-за второй волны заболеваемости COVID-19. В целом, вторая волна пандемии и соответствующих ограничений, пусть и не в формате полного локдауна, не обещает ничего хорошего группе рисковых активов.

Сокращается поддержка рубля и со стороны долгового рынка. Индекс российских гособлигаций RGBI за неделю отошел в район отметки 152 пункта, то есть до значений, наблюдавшихся до этого в апреле 2020 года. Доля нерезидентов, инвестирующих в ОФЗ, снизилась до 29,4% — минимума за август и сентябрь. Это связано как с ослаблением спроса на риск emerging markets со стороны глобальных инвесторов из-за обострения «вирусных» проблем, так и с усилением напряженности геополитического фона.

По нашему мнению, на предстоящей неделе набор факторов влияния на рынки не претерпит существенных изменений. Сюрпризы как со знаком плюс, так и со знаком минус возможны и со стороны динамики по заболеваемости коронавирусом в мире и в части лечения и вакцинации от COVID-19, и со стороны американо-китайских отношений. Также участники торгов продолжат следить за сигналами регуляторов и ключевыми статданными.

В понедельник председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью. В этот же день стоит обратить внимание на сентябрьские данные по инфляции в еврозоне. Вторник будет примечателен и публикацией индекса доверия потребителей США (CB), а также порции важной статистики из Германии – объёма розничных продаж за август (м/м) и данных по безработице в сентябре.

Из статистики среды выделим прежде всего публикацию сентябрьских PMIs в производственном секторе и секторе услуг КНР, а также американские данные — информацию об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за сентябрь, данные по ВВП за II кв. и недельные изменения запасов сырой нефти от Минэнерго США.

В четверг состоится саммит лидеров ЕС и будут опубликованы данные по безработице в еврозоне за август. Традиционно в этот день инвесторы обратят внимание на недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Отметим также публикацию данных по деловой активности в сентябре в американском производственном секторе. В пятницу на настроения может повлиять выход сентябрьских данных по рынку труда в Штатах.



