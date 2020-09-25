Инвесторы покидают emerging markets на фоне общей геополитической напряженности
На этой неделе доллар прибавил к стоимости относительно других мировых валют примерно на 2%. Соответственно, курс доллара вырос и к рублю.
Снизившаяся нефть усилила общее ослабление рубля. В результате чего курс евро к рублю вырос выше 90 рублей за евро, курс доллара поднялся выше 77 рублей.
Напряженность отношений между США и Россией из-за назначения нового посла Америки в Украине и резкой реакции на это российской стороны добавляет нестабильности на рынке. Такой же эффект имеют заявления действующего президента США Дональда Трампа об отказе мирно покидать свой пост, в случае проигрыша на выборах.
На фоне общей геополитической напряженности инвесторы покидают развивающиеся рынки, делая выбор в пользу более консервативных активов. В результате чего рубль может продолжить ослабление. Остановить снижение рубля могут налоговые выплаты в конце года.
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 77 – 78,5 рублей за доллар, 89,5 – 91 рублей за евро.
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