Динамика была смешанной. Лидерами роста вновь стали бумаги ИСКЧ (+7,18%). Лидерами падения стали акции АФК Системы (-2,74%). Пара USD/RUB впервые со 2 апреля закрылась выше отметки 78.

В центре внимания волна ослабления рубля. Мы по-прежнему полагаем, что системных рисков для российской валюты сейчас нет. Однако, спекулятивно сейчас отыгрывается рост заболеваемости COVID-19. Несмотря на то, что возможность строгих карантинных мер сейчас не обсуждается, фактически самоизоляция увеличится, и это ударит по бизнесу, связанному с потребительским сектором. Также заболеваемость растет и в других странах, и есть опасения за восстановление мировой экономики и цены на сырьевые товары, поэтому спекулянты играют на опережение. Мы ожидаем скорое снижение в диапазон 75-77.

Акции HeadHunter нашли спрос. В первый день торгов оборот превысил 250 млн рублей, было заключено свыше 6 тыс. сделок. Мы не исключаем, что интерес снизится в последующие дни, но бумага будет входить в топ-50. До публикации отчета за 3 кв., вероятнее всего, будет сохраняться боковая динамика в широком коридоре $20-24 с поправкой на курс рубля.

Ожидаем смешанную динамику. Вторая волна заболеваемости COVID-19 оказывает умеренное влияние на рынок. Ожидания в паре USD/RUB: 77,00-78,50, по индексу Мосбиржи: 2850-2900 п.