В пятницу спрос на рынке в целом оставался под давлением санкционного фактора и неопределенности в отношении возможных масштабов новых ограничительных мер, принимаемых разными странами в связи с распространением COVID-19. Акции АФК Система (AFKS) подешевели на 2.9%, Аэрофлота (AFLT) — на 2.0%, корпорации Алроса (ALRS) — на 1.5%, Тем временем укрепление доллара США на валютном рынке стало фактором поддержки котировок обыкновенных акций Новатэка (NVTK, +1.7%), привилегированных акций Сургутнефтегаза (SNGSP, +1.5%), обыкновенных акций Роснефти (ROSN, +1.2%).

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Башинформсвязи (BISVP) подорожали на 3.9%, Красноярскэнергосбыта (KRSBP) — на 3.6%, обыкновенные акции Селигдара (SELG) — на 2.2%.

Фондовые индексы США повысились на 1.3% — 2.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС — опасения инвесторов на мировых рынках акций были смягчены сравнительно сильной статистикой по прибыли промышленных предприятий КНР (рост на 19.1% год-к-году по итогам августа). Вместе с тем, остаются в силе многочисленные факторы неопределенности (масштаб ограничительных мер, Brexit, санкционные риски, выборы в США), что препятствует восстановлению устойчивого восходящего тренда на рынках акций. На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки закрепления выше уровня 78.0 по паре доллар-рубль в соответствии с динамикой индекса доллара (DXY), отражающего курс доллара США к корзине мировых валют.