В пятницу российский рынок акций выглядел слабенько, снизившись на 0,55% и проигнорировав сильный рост фондовой Америки. Есть надежда, что мы попробуем отыграть это сегодня, тем более что с утра американские фьючерсы пока подрастают на 0,5%.

Однако негативное давление на рублевые активы будет оказывать военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Всегда плохо, когда воюют соседи, особенно если с применением танков и авиации. Но Россия и Армения входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, то есть потенциальный риск втягивания России в военный конфликт. Отечественных инвесторов это не сильно напугает, но вот нерезиденты могут отказаться от покупок российских акций и рубля.

По-прежнему рекомендуем держать акции Сбера — в пятницу он уже будет торговаться без дивидендов. Время отсечки реестра на получение годовых дивидендов неумолимо приближается, и бумага может выстрелить в любой момент. Сопротивлением является отметка 242 руб и в случае ее достижения мы рекомендуем прибыль фиксировать, хотя бы частично.

Хуже рынка обещают быть акции нефтегазового сектора. Сегодня с утра в процентный минус ушла нефть, отыгрывая пятничную статистику о первом за последние 5 недель значимом росте числа активных буровых установок в Штатах. Обычно этот фактор «живет» первую половину дня.

Кроме того, мы ждем укрепления рубля, что снизит «стоимость нефти в рублях». В пятницу пара доллар-рубль «проколола» восходящий канал от начала июня. Но рубль сильно перепродан, коррекция просто необходима. В пятницу мы впервые за последние 7 сессий увидели хоть и небольшой, но рост цен гособлигаций. Это говорит о том, что массового бегства иностранных инвесторов из России не наблюдалось.

Сейчас ОФЗ торгуются по ценам конца апреля, доходность выросла, и вполне возможно, что она вот-вот заинтересует новых инвесторов.

Наконец, во второй половине дня пятницы мы видели аномально большие для последних дней заявки, причем «реальные», на покупку и продажу рубля. Как правило, такое происходит перед сменой тренда.

Так что у рубля сегодня есть все шансы начать технический отскок, который со временем может перерасти в нечто большее. Ближайшей целью роста российской валюты является отметка 76,2 руб за доллар, где проходит нижняя граница восходящего канала.