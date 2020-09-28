Завершение торгов на прошлой неделе для отечественных фондовых площадок оказалось откровенно неудачным. На это повлияли недостаток новостей, способных поддержать рынок: дивиденды утвердили акционеры ВТБ, Сбербанка и «Черкизово», при чем последние приняли решение об уменьшении уставного капитала. Кроме того, на завершение торгов повлияли откровенно слабо торговавшаяся Европа (из крупных стран только Британия сумела показать положительный результат), сильно колеблющаяся, но все еще не находящая сил для роста нефть. Наконец, влияние оказал и также дешевеющий рубль. Налоговый период практически закончен, и ждать помощи ему теперь неоткуда. А микроскопические объемы интервенций Минфина (в среднем 2,5 млрд рублей в день) точно погоды на валютном рынке не сделают.

В итоге индекс Мосбиржи потерял за время основной торговой сессии 0,55%, остановившись на отметке в 2896,83 п., а индекс РТС из-за ослабления рубля и вовсе рухнул на 2,04%, до 1164,68 п. Лидерами роста стали QIWI (+4,45%), «Яндекс» (+3,33%), «Селигдар» (+2,15%), «Ростелеком» (1,77%) и «Фармсинтез» (+1,75%). Сильней остальных снизились префы «Мечела» (-3,59%), «Системиы» (-2,87%), ГИТ (-2,77%), «Ленты» (-2,15%) и «Аэрофлота» (-2,39%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественные дивидендные истории, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», рассчитанной именно такие бумаги.

Опубликованная в пятницу вечером статистика Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок (их общее число выросло с 255 единиц до 261, а количество активных увеличилось со 179 до 183 единиц), заметного влияния на динамику стоимости энергоносителей не оказала. В течение выходных легкая техасская нефть сорта WTI продолжала медленно дешеветь — к 8:12 мск баррель стоил $39,90, а сорт Brent совершил непонятный и резкий скачок вверх сегодня ночью, но достаточно быстро вернулся на былые уровни и стоит сейчас $42,08.

Азия утром торгуется разнонаправленно. Китай незначительно теряет (-0,22%), растут Япония (+0,70%), Корея (+1,37%), Гонконг (+0,68%) и Индия (+1,06% Мумбаи и +0,60% Бомбей).

Сегодня выступят представитель Бундесбанка Маудерер, представитель ЕЦБ Шнабель, представитель ЕЦД Лагард и член FOMC Местер. Будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа. В России пройдут заседания советов директоров «Газпрома», «РуссНефти» и «Россетей». Должен опубликовать отчет за первое полугодие по МСФО «Эталон».

По состоянию на 8:20 утра мск фьючерсы на основные мировые биржевые индексы прибавляют примерно по полпроцента. Скорей всего, и отечественный рынок откроется с умеренным оптимизмом. Тем более, что пятничные распродажи не имели под собой существенных оснований.