Нефть "прайсит" рост предложения
Нефть начинает неделю со снижения, реагируя на ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Европе и США и на рост предложения Ливией и Ираном, несмотря на сделку ОПЕК+ и санкции США.
Так, Иран, по разным данным фирм, отслеживающих перемещения танкеров, в сентябре увеличил поставки нефти до 1,5 млн барр./день, то есть до уровня двухлетней давности. А из Ливии Shell забронировала танкер на 1 млн барр. В целом, страна на этой неделе планирует добывать уже 260 тыс.барр./день.
Для нефти наращивание предложения — плохой сигнал, учитывая крайне слабый спрос, отягощаемый второй волной коронавируса, что заставляет некоторые страны ужесточать меры контроля.
Мы смотрим на нефть умеренно негативно, удержать ее от более сильного снижения на текущей неделе может только ситуация в Норвегии. Там рабочие готовят забастовку, если до 30 сентября не решится вопрос с оплатой, то будет остановлено 22% добычи нефти и газа в стране (900 тыс.бнэ/день). Сегодня мы ждем Brent в 41-43 долл./барр.
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