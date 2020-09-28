Рынок акций РФ мало изменится на смешанном внешнем фоне, рубль подрастет в начале дня в рамках коррекции, полагают аналитики.

Рост "сырьевых" валют и азиатских рынков также помогут укрепиться отечественной валюте, считают они.

Прогнозы

"С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2885-2905 пунктов.

"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. Нефть торгуется в минусе, но промышленные металлы пытаются расти на фоне сильных данных по росту прибыли в промышленности Китая. Азиатские индексы также растут, хотя американские рестрикции оказывают давление на отдельных представителей полупроводниковой отрасли", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

Сильно перепроданный рубль может показать укрепление, как это демонстрируют валюты сырьевой группы, считает аналитик.

У рубля сегодня есть все шансы начать технический отскок, который со временем может перерасти в нечто большее, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер". Ближайшей целью роста российской валюты является отметка 76,2 рубля за доллар, где проходит нижняя граница восходящего канала, добавляет он.

"Сохранение таких факторов, как глобальное бегство инвесторов из активов развивающихся рынков на опасениях начала второй волны коронавируса, вероятность роста геополитических рисков и завершение пика налогового периода, будут оказывать давление на рубль. С другой стороны, рубль остаётся недооценённым по сравнению со своими аналогами, что окажет поддержку при нормализации новостного фона", — также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 77,5-78,5 рубля за доллар.

Внешний фон

Основные фондовые рынки США закрылись ростом. До этого индексы снижались днем, в целом американские фондовые рынки показывали недельное уменьшение уже четыре недели подряд.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,55-0,79%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,22%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,02%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,68%, южнокорейский KOSPI — на 1,37%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,01%.

Стоимость нефти снижается на 0,83% — до 42,06 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,03% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1625 доллара.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Российский рынок акций вечером снизился, отойдя от дневных минимумов на фоне ухода инвесторов из рисковых активов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55%, до 2896,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,04%, до 1164,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 1,07 рубля — до 78,21 рубля, евро — на 0,88 рубля, до 90,93 рубля, следует из данных Московской биржи.