В пятницу ОФЗ торговались в боковом диапазоне, спокойно отреагировав на продолжающееся ослабление рубля. За всю прошлую неделю доходность 10-летних ОФЗ выросла на 11 б.п., до 6,28% годовых. Котировки российских гособлигаций снизились вместе с большинством суверенных облигаций развивающихся стран на фоне роста числа инфицированных COVID-19 в мире и опасений введения новых ограничений, которые затормозят восстановление экономики.

Отметим, что при ослаблении рубля до текущих уровней в марте-апреле 10-летние ОФЗ торговались выше 6,8% годовых. От более сильной просадки в текущих условиях рынок ОФЗ поддерживает прошедшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБР и удешевление стоимости фондирования российских банков. Ключевая ставка за 6 месяцев снизилась с 6,00% до 4,25%, максимальная ставка в топ-10 банков снизилась с 5,43% до 4,40% годовых.

На динамику котировок ОФЗ на этой неделе будет влиять статистика по COVID, публикация данных о занятости в США и уточненных PMI по крупнейшим странам, а также раскрытие планов Минфина РФ по объему заимствований в IV квартале. Сегодня в отношении рублевых облигаций формируется нейтральный внешний фон, но в течение недели не исключаем продолжения продаж рисковых активов глобальными инвесторами и ухода доходности 10-летних ОФЗ выше 6,30% годовых.