Конфликт в зоне влияния России будет волновать рубль и локальные активы
Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, начавшееся вчера, может стать новой причиной роста недоверия к рублю. И хотя Россия не выразила своей позиции в явной форме, сосредоточив внимание на посреднических функциях в переговорах между враждующими сторонами, близость вооруженного конфликта к границам России, а также предполагаемая роль Турции в части поддержки азербайджанской стороны может усилить недоверие иностранных инвесторов в отношении локальных активов.
Логично предположить, что пара рубль-доллар не остановится на повышенных уровнях 78.5, зарегистрированных в пятницу на фоне укрепления доллара на внешних рынках (индекс DXY прибавил 0.6% в ходе пятничных торгов) и окончания активной фазы налогового периода. Возможно, рынок нацелен на отметку 80.0, к моменту достижения которой может подоспеть более отчетливая реакция мирового сообщества, после чего переоценка геополитической ситуации будет менее эмоциональной.
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