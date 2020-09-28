Опасения, связанные со второй волной коронавируса, продолжают отражаться на рынках

В пятницу многие из основных рынков вновь демонстрировали негативную динамику, выросли опасения, что вводимые в ряде стран ограничения из-за второй волны коронавируса больно ударят по мировой экономике, к тому же есть риск, что в ближайшее время ограничения будут расширяться. Снова под давлением оказался нефтяной рынок, восстановление спроса может оказаться крайне медленным.Между тем на рынках США динамика, наоборот, была в целом позитивной, распространение коронавируса способно стать толчком для принятия нового пакета мер поддержки, переговоры между демократами и республиканцами в Конгрессе могут при ухудшении ситуации увенчаться успехом.

Сегодня с утра цены на нефть вновь снижаются, несмотря на относительно успешную онлайн-встречу министров энергетики G20. Все министры соглашаются с необходимостью координировать действия для балансировки рынка, если спрос вновь начнет падать на фоне второй волны пандемии. Сейчас ситуация на нефтяном рынке сбалансирована, равновесия удалось достичь благодаря договоренностям об ограничении добычи, но этот баланс не стабилен. Сегодня важной статистической информации мы не ждем, рынок останется чувствительным к политическим новостям, а также будет остро реагировать на любые известия относительно распространения коронавируса и вводимых ограничений.

За прошлую неделю суверенные евробонды ЕМ значительно подешевели

На развивающихся рынках в пятницу наблюдался отскок и котировки двигались вверх, но по итогам всей недели доходности долларовых суверенных бумаг ЕМ заметно повысились. Лучшую динамику в последний торговый день показали турецкие выпуски, потерявшие в доходности в среднем 15–20 б.п. Это позволило им существенно уменьшить недельные потери, в результате за пять дней их доходности подросли на 5–10 б.п., что стало одним из лучших показателей среди аналогов. Суверенная кривая РФ за неделю продемонстрировала сопоставимое повышение доходностей. В пятницу покупки были слабовыраженными, однако рост котировок составил в среднем 0,1–0,2 п.п. от номинала. Наиболее сильно на прошлой неделе прибавили в доходности евробонды ЮАР и Бразилии – порядка 40–45 б.п. и 30–35 б.п соответственно.

Аутсайдерами стали бумаги частных банков

Хотя продажи в суверенном сегменте долга РФ в пятницу прекратились, корпоративные евробонды продолжили терять в стоимости, отыгрывая движение суверенной кривой, которое наблюдалось ранее. Самые большие потери как в пятницу, так и по итогам всей недели понесли бумаги частных банков. Суборд CRBKMO’27 (YTC 8,9%) просел в цене на 0,7 п.п., в результате доходность за неделю выросла на 50 б.п. CRBKMO’perp (YTC 11,75%) подешевел на 0,3 п.п., и за неделю рост его доходности составил 75 б.п. Среди банков первого эшелона аутсайдером стал VTB’perp (YTC 5,45%), который в пятницу вновь был под давлением, а за неделю вырос в доходности на 60 б.п., вернувшись на уровень середины мая. На кривой Газпрома в пятницу доходности прибавили порядка 3–7 б.п., а за неделю – 15–40 б.п., с наибольшим подъемом на коротком участке.