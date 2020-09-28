В пятницу в сегменте ОФЗ динамика оказалась неоднородной: цены изменились в пределах 0,1–0,2 п.п. как со знаком минус, так и плюс. Рублевым госбумагам удалось в целом показать иммунитет к падению рубля, который за последний рабочий день потерял 1,4% на фоне общего ослабления валют ЕМ.

Прошлая неделя оказалась сложной для развивающихся рынков, и рублевый сегмент не стал исключением, при этом дополнительное давление на него оказывает снижение нефтяных цен, сопровождающееся высокой волатильностью, а также геополитические риски. За пять рабочих дней доходности вдоль кривой поднялись в среднем на 5–20 б.п., наибольший рост отмечается вблизи шестилетней точки.

Рубль подешевел более чем на 3%, что сопоставимо с недельным изменением нефтяных цен и лучше динамики большинства валют ЕМ.

Таким образом, уже три недели подряд наблюдается рост доходностей на кривой ОФЗ, на дальнем конце превышен уровень 6,5% годовых. Помимо распространения коронавируса, сейчас в центре внимания локальных инвесторов предстоящая публикация плана Минфина по займам на 4 кв. 2020 г.

Исходя из годовой программы, равной 5,5 трлн руб., и объема ОФЗ, размещенных с начала года, желаемая сумма привлечения может составить 2,8 трлн руб. По нашему мнению, акцент будет сделан на флоатерах, как и в предыдущем квартале, когда благодаря им было привлечено 80% объема.