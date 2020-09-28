Проблемы на Кавказе давят на рубль и все развивающиеся валюты
Продолжилось падение российского рубля, в понедельник на открытии торгов наша валюта потеряла около1 % к доллару США. Котировки в паре доллар-рубль в моменте достигли уровня 79.
Резкое снижение рубля началось после объявления Азербайджаном частичной мобилизации. Военной обострение между Азербайджаном и Арменией стало новым фактором риска для российской валюты.
Надо отметить, что общий фон на мировых рынках в понедельник был благоприятным. После хорошего роста рынка акций США в пятницу и позитивных данных из Китая по промышленности риски на рынках упали, валюты emergin markets демонстрировали позитивную динамику.
Однако проблемы на Кавказе определили слабость региональных валют. Стоит сказать, что динамика рубля совпадает с динамикой турецкой лиры, которая постоянно снижается и утром в понедельник потеряла больше 1%.
Однако в целом обстановка на мировых рынках не предполагает какого-то катастрофического сценария. Тут можно согласиться с экспертами Goldman Sachs, которые прогнозируют укрепление рубля в 4 кв. Думаю, что рубль быстро вернется в диапазон 73-75.
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