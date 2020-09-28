Как сообщает газета "Коммерсант", Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) планирует запустить сервис облачного гейминга под брендом My.Games Cloud. По данным компании, окончательного решения по поводу конкретной модели сервиса и сроков его запуска пока нет. На домене, относящемуся к My.Games Cloud, указано, что для игроков будет доступно более 300 игр, в том числе Far Cry New Dawn, PlayerUnknown`s Battlegrounds, серия Assassin`s Creed и другие. Сервис, как ожидается, будет иметь два тарифа: 1) базовый – бесплатный, со средними настройками качества и рекламой и 2) продвинутый – с качеством изображения 4k и платой, размер которой пока не известен. Компания может начать тестировать сервис уже в этом году: он будет работать на серверах американской Nvidia, а в основу программно-аппаратного комплекса, который компания планирует доработать самостоятельно, ляжет решение российской Playkey. Сервисы Nvidia интернет-компания арендует у GFN.ru (которую контролирует Группа Сафмар).

Усилия Mail.ru в сегменте облачного гейминга соответствуют стратегии компании опередить рост всего рынка в ближайшие несколько нет. Облако – это развивающаяся рыночная ниша, которая, как ожидается, вырастет в 7-8 раз в ближайшие 3-4 года (до 4,8 млрд долл. в 2023 г., по прогнозу Newzoo). Кроме того, мы считаем, что запуск сервиса облачного гейминга сейчас, когда рынок находится на начальном этапе своего формирования и располагает большими возможностями для роста всех его игроков, важен с точки зрения долгосрочной перспективы. В более долгосрочной перспективе наличие облачного сервиса в портфеле компании также может стать источником улучшения рентабельности игрового сегмента, так как облако, как ожидается, должно стать альтернативой дистрибуции через мобильные платформы.