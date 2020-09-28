Рынок разрывается на части. Нет, скорее не сам рынок, а участники рынка находятся в метаниях и нерешительности – куда бежать? Что делать? Прошедшая неделя как раз и продемонстрировала нам во всей красе эту самую нерешительность. Каждый день на рынок приходила какая-нибудь новая идея, которая была, во-первых, отнюдь не новой, а старой и потрепанной, и, во-вторых, она была строго противоположна идее предыдущего дня. Из пяти торговых дней два завершились в красной зоне, два в зеленой и один на нулевой отметке. При этом сами изменения цен за неделю совершенно незначительны и крутятся вблизи 1 процента – для индекса Dow Jones (DJIA-30) вниз, а для индекса NASDAQ – вверх. Но ни то, ни другое движение само по себе не критично и пока говорить о каком-то понятном ярко выраженном тренде совершенно бессмысленно. Скорее пока можно констатировать тот факт, что рынок раздирают противоречия и метания, которые пока всего лишь существенно дестабилизируют ситуацию, но не вносят в нее принципиальных изменения. Эту мысль очень хорошо подтверждают цифры и гигантская разница между лучшим и худшим сектором.

Лучше всех по итогам прошедшей недели оказались акции технологического сектора, которые в среднем выросли на 1,77%. Согласитесь, цифра совершенно не потрясающая и в этом ничего удивительного нет. Но ведь все относительно, и если сравнить эту цифру с тем, что показали за неделю акции энергетических компаний, которые только в среднем потеряли 7,66% своей капитализации, то многим станет как-то не по себе. А ведь к этому можно добавить еще и акции сырьевых компаний, где потери также были чрезвычайно велики —5,35%. Да и вообще, из 11 секторов неделю в плюсе закрыли лишь 2 – технологический и коммунальный. Ну, и откуда при таких условиях возьмется рост? Наша песня хороша — начинай сначала. Опять рынок вверх тянут лишь акции технологического сектора, а остальные – на подтанцовке. Так что, с одной стороны, вроде бы рынок держится и падать особо не собирается, но, с другой, потенциал для падения все накапливается и накапливается.

Из отдельных акций главным хэдлайнером безусловно были акции Tesla (TSLA, +5,04%), которые вихри враждебные носили по волнам как утлую лодчонку в океане. За 5 торговых дней акции этой удивительной компании успели сначала упасть более чем на 20%, а затем вырасти более чем на 10%. Инвесторам, которые держат в своих портфелях акции Теслы, нужно иметь стальные нервы, чтобы выдержать все эти фантастические перегрузки.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 4,5 миллиона сделок с акциями 1233 эмитентов на общую сумму более 5,5 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 28 сентября

Стартующая сегодня очередная трудовая неделя будет исключительно тяжелой. Здесь и к гадалке ходить не надо. Инвесторы и так находятся в достаточно нервном состоянии, а в ближайшие дни будет куча событий, которые с большой вероятностью добавят новую порцию неопределенности.

На первом месте стоят безусловно стартующие во вторник дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом. Данные о том, что последний впереди в президентской гонке согласно опросам общественного мнения абсолютно ничего не значат. 4 года назад в это же время Хиллари Клинтон также была на голову выше Трампа, но мы в итоге получили то, что получили. Поэтому за первым раундом дебатов без преувеличения вся Америка, да и весь мир будет следить, затаив дыхание. Участники фондового рынка – не исключение. Так что в среду (дебаты состоятся во вторник вечером) может быть сильное движение. Или даже возможно – супер сильное.

Кроме этого, это у нас последняя неделя месяца и квартала и, как обычно, в этот период Министерство труда США публикует данные о занятости и цифру по уровню безработицы. В нынешних условиях значение уровня безработицы приобрело ключевое значение, так как именно он отражает текущее состояние экономики и по нему можно сделать хоть какие-то прогнозы по выходу экономики из кризиса. Пока, к сожалению, данные по занятости совершенно не радуют.

А в целом… все хорошо, прекрасная маркиза! За выходные, к счастью, ничего катастрофически страшного не произошло и позитив, появившийся в пятницу во второй половине дня, продолжает жить в сердцах участников рынка. По крайней мере по итогам первой половины дня понедельника можно с определенной уверенностью об этом говорить. Торги фьючерсами на основные американские индексы проходят с достаточно хорошим ростом в 1,5% и более, есть надежды, что, по крайней мере, сегодня до конца дня в виду отсутствия каких-либо значимых новостей, это позитивное настроение продержится еще какое-то время. Так что пока у инвесторов есть время подумать и оценить свои текущие позиции в преддверии важных политических событий.

Из отдельных акций стоит обратить внимание на акции одного из лидеров технологического сектора – ведущего производителя микрочипов компанию Micron Technology (MU), которая завтра опубликует свою квартальную отчетность. Поскольку ожидается выход сильных показателей, то вполне возможно, что акции этой компании будут пользоваться у инвесторов в ближайшие 2 дня повышенным спросом.