Курс рубля в понедельник продолжает снижаться к доллару и евро, немного отойдя от многомесячных минимумов, достигнутых в первой половине торгового дня, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.20 мск понедельника рос на 45 копеек — до 78,66 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 91,82 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,21% — до 42,5 доллара за баррель.

Рубль не находит поддержки

Рубль начал с умеренного роста к доллару и евро на в основном позитивном внешнем фоне: азиатские рынки акций и фьючерсы на ведущие американские индексы росли, стоимость драгметаллов поднималась, при этом стоимость нефти марки Brent заметно снижалась.

Однако довольно быстро стоимость отечественной валюты развернулась в сторону снижения. Доллар быстрыми темпами добрался до уровня в 79 рублей – максимума со 2 апреля, а евро обновил максимум с января 2016 года.

Несколько позже европейская валюта смогла подобраться вплотную к 92 рублям на фоне ее роста в рамках коррекции на международном валютном рынке форекс.

Валюты развивающихся рынков днем торгуются разнонаправленно. К текущему моменту тайский бат к доллару снижается на 0,14%, малайзийский ринггит — на 0,04%, турецкая лира – на 1,61%, а южноафриканский ранд растет на 0,63%, индийская рупия — на 0,07%, мексиканское песо — на 0,66%.

"Рубль продолжает демонстрировать слабость, оставаясь под давлением геополитических рисков. Сегодня комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе без обсуждения одобрил предложение по расширению санкционного списка российских лиц и организаций", — прокомментировал Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Курс рубля остается под сильным давлением на фоне усиления геополитических рисков, также отмечает Джон Волш из Альфа-банка.

"Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, начавшееся вчера, может стать новой причиной роста недоверия к рублю. И хотя Россия не выразила своей позиции в явной форме, сосредоточив внимание на посреднических функциях в переговорах между враждующими сторонами, близость вооруженного конфликта к границам России, а также предполагаемая роль Турции в части поддержки азербайджанской стороны может усилить недоверие иностранных инвесторов в отношении локальных активов", — говорят аналитики Росбанка.

"Российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику, оказывая дополнительное давление на рубль. Индекс гособлигаций RGBI после пятничного умеренного повышения вновь снижается, переписав пятимесячный минимум", — добавляет Бабин.

Прогнозы

Ближайшее сопротивление у пары доллар-рубль находится в области новых полугодовых вершин 79,1–79,4 рубля, указывает Бабин из "БКС Брокер".

Здесь доллар может, по крайней мере, притормозить восходящее движение, но для этого внешний фон должен оставаться позитивным, полагает он.

"Геополитические события по-прежнему являются риском для инвестиционной привлекательности России, особенно для курса рубля – набирает силу предвыборная кампания в США, военные столкновения между Арменией и Азербайджаном и продолжающиеся протесты в Беларуси усиливают геополитическую напряженность", — говорит Волш из Альфа-банка.