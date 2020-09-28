В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Петропавловска (+5,14%) и депозитарные расписки Ленты (+3,66%). В лидерах снижения были бумаги РУСАЛа (-1,36%) и привилегированные акции Татнефти (-1,23%).

Акции Петропавловска взлетели без очевидных фундаментальных причин, хотя позитивным фактором на данный момент является способность золота удержать среднесрочную поддержку 1850 долл./унц.

Бумаги РУСАЛа после возобновления торгов на Московской бирже, приостановленных в связи с перерегистрацией компании в российской юрисдикции, показывали существенно менее значительное снижение, нежели в предыдущие дни в Гонконге (около 7%).