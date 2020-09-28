Позитивных новостей для рубля не наблюдается
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Петропавловска (+5,14%) и депозитарные расписки Ленты (+3,66%). В лидерах снижения были бумаги РУСАЛа (-1,36%) и привилегированные акции Татнефти (-1,23%).
Акции Петропавловска взлетели без очевидных фундаментальных причин, хотя позитивным фактором на данный момент является способность золота удержать среднесрочную поддержку 1850 долл./унц.
Бумаги РУСАЛа после возобновления торгов на Московской бирже, приостановленных в связи с перерегистрацией компании в российской юрисдикции, показывали существенно менее значительное снижение, нежели в предыдущие дни в Гонконге (около 7%).
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