К 15:20 мск индекс МосБиржи повышался на 1,17% до 2930,86 п., а РТС рос на 0,82% до 1174,28 п. Отечественный рынок взял курс на рост, руководствуясь позитивным внешним фоном. Однако рубль, начав день с попытки укрепления, решил отыграть обеспокоенность геополитикой. В группе лидеров роста были бумаги «Петропавловск», «М.Видео», «Лента», «Интер РАО» и «Яндекс». Среди самых слабых преобладали представители добывающих компаний: «РУСАЛ», «Татнефть», «Газпром» и «Башнефть». Однако за счёт роста таких акций, как «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» сектор торговался в плюсе. Самыми сильными секторами стали электроэнергетика и телекоммуникации, которые могут выиграть от планов повышения тарифов в 2021 году на 5%. Активность была довольно средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил около 33 млрд рублей к середине дня.

Геополитика мешает рублю участвовать в глобальном наступлении на доллар

Рубль начинал день с попыток укрепления, но затем вновь оказался под давлением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3305 рублей. Ставки выросли на день до 4,48%, на неделю до 4,49%, а на месяц 4,50%. Ещё в конце прошлой недели мы говорили о том, что рубль оказался не только в зоне фундаментальной перепроданности, но и технической. Ослабление «россиянина» в начале недели многие на рынке связывают с очередным обострением вокруг Нагорного Карабаха. Спекулянты ставят на то, что РФ может вмешаться в конфликт и получить в ответ очередные рестрикции. Впрочем, позиции РФ и Франции, а также ООН и США, полностью совпадают. С другой стороны, существует осложнение в виде турецкой поддержки Азербайджана, но вряд ли стоит говорить о прямом вмешательстве Анкары. Поэтому ставки против рубля в данном вопросе вряд ли уместны. По поводу слабости рубля высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил рыночную волатильность, но также напомнил о периодах существенного укрепления рубля. Поэтому он не сомневается в том, что такой период будет. Однако рубль оставался слабым, пока коллеги по сырьевой группе усиливали свои позиции к доллару США. В частности, норвежская крона отыгрывала у «американца» более 0,8%, а доллар Австралии более 0,5%.

Китайский интерес к увеличению доли в HSBC спровоцировал ралли банковского сектора в Европе

Европейские индексы демонстрировали позитивную динамику. Одной из новостей дня стало то, что китайская страховая группа Ping An Insurance объявила о желании увеличить свою долю в HSBC. Данная новость привела к бурному росту всего банковского сегмента. Ещё одной историей стало интервью члена монетарного комитета Банка Англии Сильвана Тенрейро. В частности, в интервью идёт речь о том, что исследование регулятора о влиянии негативных ставок на восстановление экономики Великобритании произвело обнадёживающие результаты. Reuters сообщает, что сталелитейная компания ArcelorMittal ведёт переговоры о слиянии своих активов в США с американской Cleveland-Cliffs. Однако позитив коснулся далеко не всех. Риски нового падения авиаперевозок продолжают давить на акции производителя авиадвигателей Rolls-Royce.

Слабый доллар поддерживает нефть

Нефть начинала день в минусе, но затем слабый доллар позволил котировкам выйти в плюс. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что рынок нефти в последние месяцы демонстрировал стабильность. Однако риски второй волны COVID-19 создают неопределённость. Ещё одной проблемой для рынка являются поставки из Ливии. Однако в BNP Paribas полагают, что увеличение добычи и экспорта будет незначительным в обозримой перспективе. Генеральный секретарь OPEC Мохаммад Баркиндо сообщил, что запасы в ОЭСР будут незначительно превышать средний показатель за пять лет в I квартале 2021 года, а затем окажутся ниже данного параметра.

Вероятность принятия нового пакета экономической поддержки в США растёт

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 1,4% в Dow Jones до 1,9% в NASDAQ. В минувшие выходные лидер демократов в палате представителей и спикер этой самой палаты Нэнси Пелоси выразила надежду, что компромисс по новым предложениям в рамках пакета экономической поддержки может быть достигнут. В частности, демократы снизили свои претензии до $2,2 трлн. Пелоси сообщила, что голосование по пакету может состояться в начале октября. Devon Energy и WPX Energy объявили о слиянии, что приведёт к созданию компании стоимостью около $12 млрд. Президент Дональд Трамп получил неожиданный отпор в суде, который отменил его решение о блокировке китайской социальной сети TikTok. Российский рынок реагирует как на позитивный внешний фон, так и на слабый рубль.