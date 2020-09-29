В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Сравнительно сильные данные по промышленному сектору КНР оказали поддержку спроса на рынках акций в целом, а влияние негативных факторов (включая санкционные риски) ограничилось валютным рынком (по паре доллар-рубль был зафиксирован пятимесячный рекорд). В итоге Татнефть (TATN) подорожала на 2.4%, Аэрофлот (AFLT) и Газпром нефть (SIBN) – на 2.2%, МосБиржа (MOEX) – на 2.0%, НЛМК (NLMK) – на 1.9%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Башинформсвязи (BISVP) подорожали на 6.2%, депозитарные расписки на акции Ленты (LNTA) – на 6.0%, обыкновенные акции Саратовского НПЗ (KRKN) – на 5.0%.

Фондовые индексы США повысились на 1.5% — 1.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС. В то время как переговоры между республиканцами и демократами в США дали инвесторам надежду на скорое принятие нового пакета мер фискального стимулирования экономики (что было бы благоприятным сценарием для рынков акций), опасения, связанные с распространением COVID-19, по-прежнему оказывают негативное влияние на спрос. На сегодня запланирован первый раунд дебатов между кандидатами в президенты США от двух партий, но его итоги, если и окажут влияние на российский фондовый рынок, то лишь завтра (дебаты начнутся поздно ночью по московскому времени). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 79.0 по паре доллар-рубль, некоторая коррекция вниз по индексу доллара (DXY) дает основания для приостановки подъема курса американской валюты по отношению к рублю.