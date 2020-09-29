Вчерашние торги на российским рынке акций завершились ростом: индекс Мосбиржи вырос на 1,05%, индекс РТС — на 0,19%. Практически все бумаги индекса Мосбиржи закрылись в плюсе. Лидерами роста стали акции «Петропавловска» (+4,57%), «Интер РАО» (+3,35%), «Яндекса» (+2,96%). Аутсайдеры — «Газпром» (-0,59%) и «Норильский никель» (-0,33%).

Сегодня фон складывается смешанный, но в целом умеренно благоприятный. Вчера американский фондовый рынок закрылся в солидном плюсе — так, индекс S&P 500 прибавил 1,61%, а к 07:43 мск фьючерс на S&P 500 подрастает на 0,34%. На азиатских площадках наблюдаются консолидационные настроения. Долларовый индекс снижается на 0,08%, ноябрьский контракт на нефть Light Crude опустился в цене на 0,49%, до $40,40 за баррель.

На дневном таймфрейме индекс Mосбиржи продолжает консолидацию в рамках треугольника. Курс находится уже в последней четверти фигуры, что повышает шансы на дальнейшую боковую динамику. Вероятно, увидим продолжение торгов в диапазоне 2865—2990 пунктов.

Из значимой статистики сегодня ожидается публикация предварительных сентябрьских данных инфляции в Германии, по США — предварительная статистика по торговому балансу за август и потребительское доверие за сентябрь.

Из корпоративных событий можно отметить cовет директоров «Транснефти», который рассмотрит вопрос предварительного распределения прибыли за 2019 год, в том числе по дивидендам.







