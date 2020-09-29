Российский рынок акций начал неделю с роста благодаря позитивной динамике на ключевых западных площадках. Биржевые индексы США и Европы прибавили более 1,5%, цены на нефть Brent поднялись выше $42, рубль продолжил слабеть — на таком фоне большинство российских голубых фишек завершали день в плюсе.

В рамках текущей волны уверенно выглядит второй эшелон. Индекс средней и малой капитализации в понедельник вырос на 1,4%, опередив в динамике рынок в целом. В результате соотношение индекса голубых фишек и второго эшелона опустилось к минимальным уровням за два года.

Сильнее рынка вчера торговались акции Ленты (+6%). Инвесторы позитивно восприняли сообщение о том, что новый гендиректор ритейлера Владимир Сорокин купил бумаги компании почти на 35 млн руб. Ближайшие ориентиры по акциям Ленты сместились в район летних максимумов около 240–245 руб. Среднесрочные ожидания позитивные.

Обращаем внимание на акции Детского Мира, которые за одну сессию выкупили весь дивидендный гэп — «бычий» сигнал. На старте дня они теряли 3% но к вечеру вышли в плюс на 0,8%.

Еще одной звездой потребительского сектора остаются бумаги М.Видео, подскочившие в понедельник на 4% и обновившие исторические максимумы. Инвесторы ожидают возврата компании к выплате дивидендов, а также постепенного снижения долговой нагрузки по мере устойчивого роста онлайн продаж.

Вчера высокий спрос вернулся в бумаги Интер РАО (+3,3%). Это одна из самых дешевых компаний на российском рынке по ключевым мультипликаторам. При спокойном фоне в ближайшей перспективе есть все шансы на преодоление отметки в 6 руб. Долгосрочный взгляд на акции Интер РАО остается позитивным.

На фоне слабости курса рубля поддержку получили многие экспортеры. В частности, уверенно выглядят производители удобрений: ФосАгро (+2,6%) и Акрон (+2,3%). В этой паре мы по-прежнему с большим оптимизмом смотрим на акции ФосАгро. На горизонте до конца года не исключаю их подъема в область 3000 руб., что предполагает рост на 6,5% с текущих значений. При этом в середине октября еще будет дивидендная отсечка — на одну бумагу выплатят по 33 руб.

После семи сессий распродаж начался отскок в Аэрофлоте. В понедельник бумаги выросли на 2,1%. К сожалению, уверенности в продолжении этой тенденции пока нет. Участники рыка не проявляют большого интереса к бумагам авиакомпании, ожидая результаты предстоящей допэмиссии. Вероятно, более устойчивый подъем можно будет ожидать «по факту» свершившегося события, то есть уже после объявления финальных параметров дополнительного выпуска акций.

В целом по индексу МосБиржи общая картина пока не меняется. Он остается в широком боковом коридоре, нижняя граница которого расположена около 2825–2850 п. Сигналом о смене тенденции в сторону роста будет возврат выше области 2975–3000 п.

На валютном рынке продолжаем наблюдать за стремительным ослаблением рубля. Курс USD/RUB вчера вырос еще на 1,1%. При этом фактор сырьевых цен в этом движении практически не играет роли. Цены на нефть остаются относительно стабильными и держатся выше $40 за баррель. При этом рубль с июньских значений потерял уже 16% к доллару и 20% к евро. Девальвационная волна выглядит избыточной, геополитические факторы переоценены и уже заложены в котировки.

Ближайшим ключевым ориентиром по паре USD/RUB выступает круглая отметка 80. На горизонте до конца года при спокойном внешнем фоне умеренно позитивные ожидания по динамике рубля.

В США сегодня пройдут первые дебаты между кандидатами в президенты США. Джо Байдена считают недружественным кандидатом с точки зрения бюджетно-налоговой политики. В его планах повышение корпоративного налога до 28%. Это частичное упразднение реформы Трампа, который снизил налог на прибыль корпораций с 35% до 21%. Еще один момент — отраслевые тенденции. Байден воспринимается как недружественный банкам кандидат, так как намерен свернуть политику Трампа, направленную на дерегулирование индустрии, и уменьшить число сделок по слияниям и поглощениям из-за антимонопольных позиций.

Согласно многим опросам, Байден идет с опережением относительно Трампа. Если в рамках дебатов он будет выглядеть сильнее действующего президента, то рынки могут воспринять это негативно.

В преддверии дебатов американский рынок акций продолжил отскакивать от минимумов. Индекс S&P 500 накануне вырос на 1,6%. Чуть лучше рынка выглядели крупнейшие высокотехнологичные компании.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,25%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 0,7% и находятся около уровня $42,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет немного выше уровня закрытия понедельника.



