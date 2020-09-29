Отступит ли доллар от локальных максимумов?
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Поводом к продажам в национальной валюте может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром теряет порядка 0,5%.
Также давление на нее может оказать динамика валют ведущих развивающихся стран, которые в большинстве своем торгуются чуть ниже уровней вчерашнего закрытия.
На таком фоне в начале сессии продажи в рубле могут возобладать, в результате чего пара доллар/рубль предпримет попытку продолжения восходящей динамики.
Однако, для дальнейшего роста у американской валюты может не хватить сил, учитывая текущие уровни цен на нефть. Более того, после двух дней уверенного подъема по рынку может пройти волна фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в долларе, что также будет способствовать его отступлению от локальных максимумов.
В результате в ходе сессии ожидаем ухода американской валюты в коррекционное снижение. При этом в ближайшие сессии пара доллар/рубль, скорее всего, удержит позиций в верхней половине диапазона 75-80 рублей.
Напомним, что в понедельник рубль вновь существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 1,1%, закончив сессию выше 79 рублей, евро прибавил 1,5%, поднявшись выше 92,2 рубля.
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