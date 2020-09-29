Неделя опять начинается с подъема. Динамика обусловлена внешним фоном. Лидерами роста стали бумаги Ленты (+6,00%). Лидерами падения стали акции Газпрома (-0,97%). Пара USD/RUB впервые с 30 марта закрылась выше 79, а EUR/RUB на максимуме с начала 2016 года.

Рубль продолжил сдавать позиции. Мы полагаем, что системных рисков для российской валюты сейчас нет. Фондовый рынок держится уверенно. Котировки 10-летних ОФЗ упали до минимума с конца апреля на больших объемах, но интерес к ним на этом уровне заметен. Большие объемы выкупаются. Рост курса связан непосредственно с техническими факторами, а также с тем, что спекулятивно отыгрываются новости на тему роста заболеваемости COVID-19. Мы ожидаем скорое снижение в диапазоне 75-77. Толчком может послужить отчетная дата – конец 3 квартала.

Объявлены параметры IPO Совкомфлота (+N/A). Диапазон размещения составит 105-117 руб. Таким образом, капитализация составит около $2,8 млрд. Мы полагаем, что бумаги найдут хороший спрос на размещении. Сильным драйвером является дивиденд. Его доходность составит около 8% к средней цене размещения. 72% выручки компании приходится на компании в сфере нефтегазодобычи в России, фактически, они законтрактованы, риск их потери отсутствует. Но доходы хорошо защищены от обесценения рубля, что делает финансовую модель компании относительно устойчивой. IPO позволит сократить долговую нагрузку, которая составляет около $3 млрд.

Ожидаем смешанную динамику. Вторая волна заболеваемости COVID-19 оказывает умеренное влияние на рынок. Ожидания в паре USD/RUB: 77,50-78,75, по индексу Мосбиржи: 2900-2950 п.



