Российский рынок акций вчера выглядел довольно слабенько относительно других рынков, прибавив по Индексу Мосбиржи чуть более процента, в то время как Штаты и Европа выросли более чем на 1,5%. Интерес инвесторов сместился во «второй эшелон», где отыгрывались точечные идеи.

Основная причина этого – страх инвесторов, что Россия будет втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией, который уже перерос в полномасштабную войну. Это может произойти, если войска Азербайджана при поддержке Турции начнут явно доминировать. Исход конфликта сейчас полностью зависит от мирового сообщества, от того, как оно сможет надавить на Турцию: судя по сообщениям в СМИ, армянская сторона готова к переговорам.

Второй риск – разрастание в России эпидемии коронавируса. Пока не планируется вводить жестких ограничительных мер, поскольку это убьет значительную часть малого бизнеса. Но есть риск того, что властям придется прибегать к очередным пакетам помощи, что еще больше подорвет состояние бюджета.

Сегодня с утра на Западе позитив продолжается: американские фьючерсы подрастают на 0,2%. С учетом результата вечерних торгов ждем открытия российского рынка акций чуть выше предыдущего закрытия. Однако дальнейших ход торгов прогнозировать сложно.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи не меняется. По-прежнему, сильной поддержкой остается отметка 2800 пунктов, ближайшим сопротивлением – 3000 пунктов, а более сильной преградой – 3100 пунктов.

Особую тревогу вызывает рубль, который за вчерашний день потерял к доллару 1,1%. Сильное безоткатное падение рубля продолжается 4 сессии подряд. За это время рубль ослаб почти на 4%. Это слишком много в отсутствии реальных угроз российской экономики и бюджету и тем более снижению санкционных рисков по «делу Навального».

Теперь сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 80, но мы ждем начала коррекции, не доходя до нее. Как минимум паре нужно бы сходить в район 78, где проходит верхняя граница восходящего канала от начала июня. И уже здесь будет решаться вопрос: либо вновь опуститься в канал и прощупать на прочность его нижнюю границу 76,5 руб за доллар, либо развернуться вверх, пробивать «круглую» отметку 80 и тестировать исторические максимумы.

Мы не верим в фундаментальную силу рубля, но считаем, что российская валюта локально перепродана, все риски уже давно заложены в курс и ждем отката. Поддержка может прийти с рынка ОФЗ, где доходности снизились до уровня третей декады апреля и стали интересными инвесторам.

Нефть с утра теряет около полупроцента, но нельзя исключить, что как и вчера, на фоне общего позитива утренняя просадка будет выкуплена. Сопротивление располагается в районе 43,5 долларов за баррель, для его пробития нужны как минимум позитивные поводы и заметное ослабление доллара к основным мировым валютам. Сегодня эти факторы вряд ли появятся.