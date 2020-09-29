После краткосрочного роста накануне цены на нефть Brent сегодня снова корректируются. Ноябрьский фьючерс экспирируется в среду, основной объем сосредоточен уже в декабрьском контракте.

Поводом для вчерашнего апсайда, помимо рисков по остановке добычи в Норвегии, были спекуляции на тему обновлённого законопроекта помощи гражданам США в условиях пандемии на 2,2 трлн долл., предложенного демократами Палаты представителей. Но дата голосования по законопроекту не обозначена, поэтому для рынка нефти в фокусе снова ситуация со спросом.

Сегодня выйдут данные от API, завтра от Минэнерго США. Ожидается рост запасов сырой нефти при сокращении запасов бензинов и дистиллятов. Нефть Brent на сегодня видим также в зоне 41-43 долл./барр. Угроза остановки около 1 млн барр./день в Норвегии пока останется на повестке дня и не даст нефти уйти ниже.



