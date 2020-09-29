ОФЗ дешевеют, следуя за рублем
По итогам торгов в понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,31% годовых. Цены рублевых облигаций снижались, реагируя на ослабление национальной валюты в связи обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Геополитические риски на фоне военных действий вблизи российской границы усугубляются опасениями ускорения пандемии в крупных странах мира, а также снижением аппетита к риску в связи с предстоящими президентскими выборами в США.
Повышение премии в длинных ОФЗ к ключевой ставке ЦБР усиливает привлекательность гособлигаций для локальных игроков. В то же время ослабление рубля, продажи ОФЗ со стороны нерезидентов и большие объемы размещения нового госдолга со стороны Минфина РФ в ближайшее время продолжат оказывать давление на рынок. На текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ может уйти к верхней границе диапазона 6,30 – 6,40% годовых.
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