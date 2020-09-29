Рынок акций РФ по итогам вторника мало изменится на смешанном внешнем фоне, рубль же коррекционно подрастет в начале дня, полагают аналитики.

Поддержка рублю может прийти со стороны некоторого ослабления доллара, а также роста интереса к ОФЗ, уточняют они.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2920-2940 пунктов.

Некоторая же коррекция вниз по индексу доллара (DXY) дает основания для приостановки подъема курса американской валюты по отношению к рублю. Поэтому что касается долларового индекса РТС, то в краткосрочной перспективе возможна его консолидация немногим ниже уровня 1200 пунктов, а на валютном рынке в начале торгов возможно небольшое укрепление рубля и консолидация вблизи уровня 79 рублей, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Рубль остаётся недооценённым по сравнению со своими аналогами, что окажет поддержку при нормализации новостного фона, добавляет Константин Кочергин из банка "Восточный". Вероятно, во вторник котировки "доллар-рубль", в условиях неопределённости, могут сохраняться в диапазоне 79-80 рублей за доллар, открытие торгов на Мосбирже ожидается в районе 79 рублей, указывает аналитик.

"Мы не верим в фундаментальную силу рубля, но считаем, что российская валюта локально перепродана, все риски уже давно заложены в курс, и ждем отката. Поддержка может прийти с рынка ОФЗ, где доходности снизились до уровня третей декады апреля и стали интересными инвесторам", — в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовые биржи США накануне коррекционно заметно выросли, более 1% по основным индексам, после периода коррекции. Сегодня же в центре внимания инвесторов находятся начинающиеся теледебаты, которые пройдут в рамках кампании выборов президента страны. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра также растут.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также преимущественно прибавляют.

Стоимость нефти при этом снижается на 0,5%, до 42,6 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,04% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1668 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник вырос по индексу Мосбиржи после двух сессий снижения на фоне оптимизма на западных площадках, при этом индекс РТС смог удержаться в плюсе даже несмотря на сильное снижение курса рубля к доллару.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,05%, до 2927,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1166,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника подскочил на 87 копеек, до 79,08 рубля, евро — на 1,33 рубля, до 92,26 рубля, также следует из данных Московской биржи.