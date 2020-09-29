Доходности ОФЗ вчера повысились на 1–3 бп вслед за ослаблением рубля. Чуть более слабый результат показали 3-летний ОФЗ-26215 (YTM 4,96%), поднявшийся в доходности на 6 бп, а также 10-летний ОФЗ-26228 и 11-летний ОФЗ-26218 (YTM 6,31/6,40%), прибавившие по 4 бп. Среди инфляционных линкеров отметим 8-летний ОФЗ-52002 (YTM 2,56%), реальная доходность которого повысилась на 4 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже был очень низким: всего 11 млрд руб. или 0,6x среднедневного показателя за последний месяц. Локальные облигации других развивающихся стран торговались в узких диапазонах, движения их доходностей не превысили ±2 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашнего регулярного аукциона. Учитывая волатильность на рынке в последнее время, мы предполагаем, что основной акцент вновь может быть сделан на флоутерах, на долю которых пришлось 81% общего объема ОФЗ, размещенных Минфином в 3к20 (и 36% – с начала года). Для сравнения, в 2019 г. доля флоутеров в общем объеме размещения облигаций за весь год составила 5%. В том числе мы ожидаем, что завтра Минфин проведет дебютный аукцион флоутера ОФЗ-29016 с погашением в декабре 2026 г. (максимальный объем данного выпуска в обращении составляет 450 млрд руб.), в паре с которым инвесторам может быть предложен 10-летний флоутер ОФЗ-29013 (его доступный для размещения остаток составляет 338 млрд руб.). Перечень доступных для размещения бумаг с фиксированным купоном ограничен: крупнейший доступный остаток в 390 млрд руб. имеет 15-летний ОФЗ-26233, за которым следуют 5-летний ОФЗ-26234 (310 млрд руб.) и 3-летний ОФЗ-25084 (249 млрд руб.). Исходя из этого мы считаем, что в скором времени Минфин может объявить о выпуске новых ОФЗ-ПД. С учетом относительно плотного графика погашений на 2025–2027 гг. (более 1 трлн руб. в год), мы ожидаем, что новые бумаги будут выпускаться с погашением после 2028 г.