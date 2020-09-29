Сделка должна быть закрыта в 4 квартале 2020 года

Вчера Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) сообщил, что Dhabi Group решила реализовать свой опцион на продажу Veon 15% акций Pakistan Mobile Communications Limited (PMCL), работающего под брендом Jazz. В результате Veon станет собственником 100% оператора. Сделка потребует независимой оценки. Как ожидается, она будет закрыта в четвертом квартале этого года.

Результаты за 2 кв. 2020 г. были слабыми. Dhabi Group получила опцион на продажу 15% в PMCL «по справедливой рыночной цене» в 2015 г. в результате сделки, по итогам которой пакистанский оператор Mobilink, подконтрольный Vimpelcom (впоследствии – Veon) приобрел 100% конкурирующего Warid. В стратегии Veon пакистанские операции должны являться точкой роста, но последние результаты оператора не впечатляют. Так, во 2 кв. 2020 г. выручка от пакистанских операций упала на 8% до 47,1 млрд PKR (288 млн долл.), а EBITDA – на 21% до 21,7 млрд PKR (133 млн долл.).

В центре внимания рынка останется ситуация с российским бизнесом

Консолидация 100% PMCL позволит Veon продолжить оптимизацию своей организационной структуры и полностью получать дивиденды от пакистанского дочернего бизнеса. В то же время она несколько увеличит долговую нагрузку компании. В конце 2 кв. 2020 г. чистый долг Veon был равен 8,2 млрд долл., или 6,4 млрд долл. без учета обязательств по лизингу. Соотношение Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес. составило 2,2, или 2,0 без учета обязательств по лизингу. На наш взгляд, ключевым фактором для динамики котировок Veon станет способность нового руководства продемонстрировать улучшения на российском рынке, а до этого акции компании останутся под давлением. Более привлекательную альтернативу в секторе предлагают акции МТС (MBT US – ДЕРЖАТЬ), которая лидирует на рынке и предлагает более высокую дивидендную доходность.