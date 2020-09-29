Начало недели было отмечено позитивом на мировых площадках. Американские индексы выросли на 1,5-2%, европейские рынки накануне показали более существенную динамику +2-3%. На текущей неделе особое внимание инвесторов будет обращено на сегодняшние дебаты кандидатов в президенты США – Байдена и Трампа. Также будут опубликованы данные по безработице (ожидаемый уровень в 8,2%), статистика по запасам нефти в США. Из отраслевых новостей ожидается объявление дополнительного пакета помощи для авиалиний.

Индийский производитель дженериков Cipla получил одобрение от FDA для производства дженериковой версии препарата для лечения рассеянного склероза Tecfidera от компании Biogen. Мы считаем это нейтральным для акций. Несмотря на то, что препарат составляет 32% от выручки компании, негатив относительно проигранного спора по патенту уже учтен в цене акций. Мы ожидаем снижения продаж в следующем году на уровне 25-30% с учетом того, что ранее одобрение по дженериковой версии еще получила компания Mylan.

Компания Uber выиграла судебный спор относительно продления лондонской лицензии на оказание услуг такси. В прошлом году компания получила отказ в продлении лицензии на осуществление своей деятельности от властей Лондона из-за возможной угрозы пассажирам со стороны неавторизированных водителей, которые, используя лазейки в приложении, загружали свои фото в другие аккаунты и возили под этими аккаунтами пассажиров. Суд постановил, что компания Uber исправила уязвимости системы, и предоставил компании полноценную лицензию на срок 18 месяцев. По нашим оценкам, это позитивно для акций. Несмотря на то, что компания на время судебных разбирательств все же продолжала свою деятельность в Лондоне, проигрыш судебного дела мог привести к полному уходу компании из Лондона. Uber не раскрывает долю выручки, которая приходится на Лондон, но, по нашим оценкам, это приблизительно 2-3% от совокупной выручки. Хотя доля в выручке и не очень большая, проигрыш судебного дела мог создать прецедент для запрета деятельности в других крупных городах, что уже более негативно сказалось бы на бизнесе компании.

AngloGold Ashanti (BB+/Baa3/BBB-) разместила 10-летние облигации на $700 млн с доходностью 3,8% годовых. Мы оцениваем это нейтрально, так как график погашений и так благоприятный, а цены на золото находятся около максимумов.

Rolls-Royce (BB-/Ba3/BB+) ведёт переговоры с суверенным фондом Кувейта о вхождении в капитал в результате ожидаемой допэмиссии. Moody’s понизило рейтинг до Ba3 с Ba2 с негативным прогнозом из-за ухудшившегося прогноза на авиаотрасль в 2020 и 2021, а также большей долговой нагрузкой в 2020 и 2021 и сомнений о достаточности допэмиссии. Мы оцениваем это умеренно-негативно, так как позитивный эффект от потенциальной сделки с Кувейтом может быть нивелирован недостаточностью всей допэмиссии.

ArcelorMittal(BB+/Ba1/BB+) продаёт бизнес в США за $1,4 млрд компании Cleveland-Cliffs. В рамках сделки $500 млн будет уплачено наличными и $0,9 млрд акциями. Также покупатель возьмёт на себя пенсионные и прочие обязательства на $1,9 млрд. Стоимость сделки 6x нормализованной за несколько лет EBITDA. Мы оцениваем это нейтрально, доля бизнеса в США в сегменте Nafta около 60% по выручке и, вероятно, около 40% по EBITDA. Себестоимость производства стали средняя с учётом господдержки в виде антидемпинговых пошлин. При текущих ценах на сталь EBITDA сегмента в США находится около нуля. Из негативных моментов можно отметить сокращение географической диверсификации.



