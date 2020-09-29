Валютный рынок

Банк России планирует валютные интервенции в 4к’20. По заявлению ЦБ, с 1 октября стартуют продажи валюты в целях реализации отложенных операций. Напомним, с 2п’18 были отложены операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила, а с начала 2020 г., напротив, – по продаже валюты в рамках сделки по смене собственника Сбербанка. В сухом остатке, у Банка России на счетах для продажи накопилась валюта в эквиваленте 185.4 млрд руб., которая будет продана в течение 4к’20. Объем операций составит 2.9 млрд руб./день ($36.4 млн/день по текущему курсу).

Мы не ожидаем структурного влияния этих операций на текущую ситуацию на валютном рынке из-за временного характера операций. В моменте преимущество остается за геополитической премией в рубле, и столь незначительный ежедневный объем продаж вряд ли изменит расстановку сил на рынке.

Долговой рынок

Во власти новостной волатильности. Геополитические заголовки продолжают задавать настроение в российских активах. При этом в большей степени они сказываются на динамике рубля (USD/RUB +1.2% вчера и +4.6% с начала прошлой недели), чем на доходностях ОФЗ (+1/+5 бп и +10/+18 бп, соответственно).

Минфин готовится к завершению самого успешного месяца в истории первичных аукционов (объем размещений с начала сентября 658 млрд руб.). Учитывая сохранение масштабных планов по займам, мы полагаем, что даже в условиях негативного внешнего фона Минфин предпочтет провести завтра аукцион в сериях бумаг с плавающим вознаграждением (ПК или ИН), нежели отменить аукционы.