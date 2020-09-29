Начало новой недели было спокойным
Российские евробонды: спокойный день
Начало новой недели прошло очень спокойно в секторе долларовых долгов ЕМ – российская кривая не тронулась с места (5-летняя CDS осталась на отметке 130 б. п.), тогда как волатильность среди крупных стран наблюдалась только на кривой Турции, спровоцированная обострением ситуации в регионе. В условиях стабильности суверенной кривой от российских корпоративных евробондов трудно ждать какой-либо активности, что и подтвердил вчерашний день.
Сектор ОФЗ: доходность 2-летки достигла 4,5%
Вчера рынок продолжил понижательную переоценку, цены снизились на 10 б. п. Впрочем, с учетом такой динамики рубля, чего-то другого ждать, по-видимому, было бы сложно. Среди новостей выделим информацию о том, что «Газпром капитал» готовится к выпуску бессрочных бондов на сумму до 150 млрд руб.
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