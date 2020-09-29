Считаем, что в ближайшие несколько месяцев волатильность на валютном рынке может сохраняться. Рубль ослабляется вместе с другими валютами развивающихся рынков. Причинами ослабления являются ухудшение перспектив мировой экономики на фоне нарастающей второй волны коронавируса и политическая неопределенность в США из-за выборов в ноябре.

Рынки остаются чувствительными к монетарным и фискальным стимулам, однако, крупнейшие Центробанки и правительства пока воздерживаются от новых мер поддержки. Окончание финансового года в США в конце сентября, вторая волна COVID-19 и приближение выборов повышает волатильность на рынках, вынуждает инвесторов сокращать позиции в рисковых активах и ведет к укреплению доллара.

Дополнительное давление на рубль оказывают риски усиления конфронтации России с Западом как из-за политического кризиса в Белоруссии, так и из-за обвинений в отравлении А.Навального. США и Европа рассматривают санкционные ответные меры на эти события. В выходные негатива валютам России и Турции добавило обострение между Арменией и Азербайджаном в Карабахе. В результате иностранные инвесторы сокращают свои позиции в ОФЗ и других рублевых активах, что ведёт к снижению российской валюты.

На этом фоне налоговый период не смог оказать значимой поддержки рублю. В понедельник прошли последние в этом месяце уплаты в бюджет (налог на прибыль объемом около 200 млрд руб.). В четвертом квартале умеренную поддержку рублю будут оказывать дополнительные продажи валюты Банком России. С 1 октября по 31 декабря ЦБ будет равномерно продавать 185 млрд руб. ($2,4 млрд), которые остались от продажи акций Сбербанка и отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила.

Полагаем, что нервозность на мировых рынках из-за второй волны COVID-19 и американских выборов, а также санкционные риски приведут к ослаблению рубля в диапазон 78-82 по отношению к доллару и 90-94 к евро. Не исключаем тестирования долларом и евро пиков 2016 года. Возможно, в ближайшее время российские власти задействуют сначала вербальные интервенции, а затем валютные интервенции в защиту рубля.

В целом, считаем, что рубль в настоящее время перепродан, присутствует довольно большая спекулятивная составляющая. В первом-втором квартале 2021 года ожидаем укрепления курса рубля до 74-76 к доллару и 87-89 к евро благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, вероятному прояснению ситуации с вакциной от COVID-19 в мире и улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.



