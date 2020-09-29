Очевидно, что главный негативный драйвер для нашей валюты – это военное обострение между Арменией и Азербайджаном.

Видимо, уже пора сгруппировать все риски для наших активов и рубля по степени их важности.

Итак, на первом месте война Армении и Азербайджана. На второе место я бы поставил решение российского правительства о повышении налоговой нагрузки на добывающую отрасль. Третье место сейчас занимает риск президентских выборов в США, победа Байдена может означать дополнительные санкции к России.

На четвертом месте по степени влияния на рубль находится риск коррекции на мировом рынке, который отрицательно будет влиять на все валюты emerging markets.

И пятое место оставим для коронавируса. Как видно, только один риск связан с возможными экономическими и финансовыми проблемами, пункт 4. Остальные риски носят нерыночный характер.

Поэтому, в случае уменьшения указанных рисков рубль легко отыграет потери. Можно допустить, что сейчас, на панических настроениях рынок в паре доллар-рубль затащат в район 82-83. Затем, как это было весной-летом, рубль начнет отыгрывать потери и к концу года вернется в более комфортный диапазон 73-75.