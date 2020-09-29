Новый всплеск заболеваемости COVID-19 лишь незначительно затормозил возвращение экономики в нормальное состояние. Несмотря на повторные ограничительные меры, деловая активность и потребление продолжили восстанавливаться. Однако отсутствие нового пакета фискальных стимулов грозит ослабить потребительскую активность.

Ситуация на рынке труда улучшается заметнее, чем предполагалось, вопреки эпидемии. Тем не менее потеря 10 млн рабочих мест вряд ли пройдет бесследно. Сохраняется надежда, что большая часть потерявших работу быстро вернется на рынок труда, когда эпидемия завершится, но вопрос, как много будет тех, кто лишился ее надолго, остается открытым.

ФРС увеличила продолжительность периода мягкой монетарной политики, объявив о новой стратегии с большим акцентом на рынке труда и экономическом росте и меньшим опасением по поводу разгона инфляции в краткосрочной перспективе. Конгрессу не удалось прийти к решению о следующем пакете мер экономической помощи. Трамп продлил сроки реализации некоторых программ помощи в сокращенном объеме. Однако отсутствие полномасштабного пакета может отрицательно сказаться на перспективах экономики и продлить фазу нормализации. Способность властей бороться с эпидемией без масштабных локдаунов и продолжающееся восстановление экономики, несмотря на точечные ограничения, внушают оптимизм.

Три из пяти отслеживаемых нами опережающих экономических индикаторов улучшились за последний месяц, что отражает продолжающееся восстановление активности, несмотря на вторую волну пандемии и отсутствие нового пакета фискальных стимулов. Тем не менее большинство показателей остается в негативной зоне. Экономика США по-прежнему в рецессии.

Сводный индекс LEI (Leading Economic Index от Conference Board) упал на 6,1% год к году в июле, вновь уменьшив темп снижения с пиковых значений апреля.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в августе вырос четвертый месяц подряд, несмотря на старт второй волны эпидемии, что отражает продолжающееся возобновление активности после пандемического шока. Показатель вырос с 54,2 до 56. Главными драйверами повышения стали показатели производства, новых заказов. PMI четко показывают положительный тренд в промышленности. Более того, субиндексы запасов снижаются, то есть компании продают складские запасы в ответ на уверенный спрос. После избавления от запасов можно ждать роста производства. Однако компании по-прежнему осторожны с капзатратами и расходами на персонал, что может сдерживать скорость восстановления экономики.

Долгосрочные темпы найма остаются в глубоком минусе. Накопленным итогом за 12 месяцев экономика США потеряла почти 10 млн рабочих мест. Несмотря на прогресс на рынке труда, риск того, что часть безработных надолго останется в своем статусе, сохраняется.

Индекс доверия потребителей от Conference Board в августе продолжил снижение, неприятно удивив инвесторов. Он упал с 92 до 84,8, тогда как консенсус закладывал рост до 93. Главными причинами ухудшения настроений стали отсутствие нового пакета фискальных стимулов и повторные ограничения из-за второй волны эпидемии. Временное решение Трампа продлить выплату урезанных вдвое пособий ($300 в неделю) может сгладить негативный эффект. Однако это незаметно в августовских цифрах, так как опросы проводились до 14 августа. Меры социального дистанцирования и сохраняющаяся угроза пандемии откладывают возвращение к привычному образу жизни до появления эффективной вакцины от COVID-19. В связи с этим ухудшаются и перспективы восстановления экономики.

Спред между «длинными» и «короткими» бумагами продолжил рост после решения ФРС меньше беспокоиться об инфляционных рисках в краткосрочной перспективе. Это можно объяснить усилением инфляционных ожиданий, которые влияют на уровень долгосрочных ставок. Инверсия кривой доходности по-прежнему неактуальна, как опережающий индикатор наступления рецессии, которая продолжается. Тем не менее положительный спред отражает уверенность в перспективах восстановления экономической активности на горизонте от двух лет.

Таким образом, опережающие экономические индикаторы улучшились за месяц, но все еще отражают спад. Новая вспышка коронавируса создает угрозу для дальнейшего восстановления. Данный фактор вкупе с отсутствием соглашения относительно нового пакета стимулов способен в течение длительного периода оказывать давление на настроения американцев. Продолжаем внимательно наблюдать за рынком труда, потребительской уверенностью и динамикой деловой активности на фоне повторного ввода ограничительных мер.



