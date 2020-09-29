Мы продолжаем находится под давлением внешних и внутренних факторов. Мы уже писали, что рубль выглядит перепроданным, но если абстрагироваться от ситуации с курсом и принять это как данность, но стоит обратить внимание на экспортёров. Мы воздерживаемся от покупок акций нефтяных компаний, хотя они упали достаточно сильно и имеют больше шансов для роста, но факт изменения налогового режима для сектора может продолжать выталкивать иностранцев из сектора и скорее всего там будет «донастройка» нового налогового режима.

Стоит обратить внимание на металлургию, как цветную, так и черную. Я бы выделил несколько имен: ГМК НорНикель, Северсталь, Полиметалл, Алроса. В каждой компании ест свой отдельный кейс, но в целом снижение рубля на 15% для них очень чувствительно. Налоговый маневр для них прошел почти безболезненно.

Также выделил бы газ. Тут стоит остановится на Газпроме. Цены в Европе выше $150, слабый рубль. Есть шансы на более сильный экспорт в Европу, даже без учета North Stream 2. У Газпрома основной риск — это социальные проекты, но вероятно они не скажутся на дивидендах, и мы видели новости, что они будут финансироваться их perpetual облигаций с господдержкой. Но опять же – это 100 млрд рублей ежегодно были бы незаметны в условиях цен на газ выше $200. Напомню, что Газпром уже снизил капзатраты более чем на 200 млрд рублей.

В противовес стоит быть осторожными с локальными компаниями, которые почувствуют эффект от ослабления рубля чуть позже, прежде всего ритейл и банки. Сюда же можно отнести и ИТ компании, как Яндекс, который тоже является рублевой историей, особенно сейчас, когда у компании может появится «банковская книжка». Mail.Ru выглядит лучше, т.к. большая часть выручки в виде онлайн игр являются валютной выручкой.

Почему сейчас это не замечают инвесторы? Думаю, что большая часть инвесторов в Россию остаются иностранцы и продажа идет на фоне общего негативного фона, связанного в том числе с геополитикой. Также изменение налогового режима было «считано» как вероятность повторения данных событий в будущем и имело косвенный эффект на все компании. Как мы понимаем, обычно желание или нежелание покупать Россию носит очень цикличный характер, и, возможно, мы близки к нижней точке негатива.

Кажется, что ситуация выглядит привлекательной, чтобы увеличить экспозицию в экспортерах в расчете на то, что инвесторы начнут обращать внимание на фундаментальные показатели, как только все начнет стабилизироваться